El boxeo internacional se toma el viernes la Plaza del populoso barrio Canapote

Y llegó la hora para los dos prospectos de Bolívar, Plácido Ramírez y Luis Miguel Ruiz.

Ramírez, nacido en Soplaviento, enfrentará este vienres 7 de abril al experimentado Walter Estrada, en la pelea estelar de la cartelera internacional, que se realizará en la Plaza del barrio Canapote.

Ramírez, invicto en 7 presentaciones en el boxeo profesional, con 5 nocaut, tendrá enfrente a un peleador zurdo, que ha librado grandes batallas en el boxeo internacional y que seguramente querrá dañarle el camino al talentoso estilista.

Ambos peleadores dieron este jueves el peso, 135 libras, en la ceremonia del pesaje oficial realizada en el coliseo Bernardo Carraballo.

“Me he preparado duro para esta pelea y con la venía de Dios vamos a seguir adelante”, dijo Ramírez, de mayor alcance.

Estrada dijo que “no conozco a Plácido, es un peleador nuevo y vamos a enfrentarlo para derrotarlo”.

En el combate semiestelar, Luis Miguel Ruiz, también nacido en Soplaviento, se las verá con el cordobés Luis Zambrano, en las 128 libras.

Ruiz está invicto con 5 victorias al hilo. Es un peleador fogoso, que seguramente mostrará todo su talento en el ensogado.

Otro peleador que expondrá su invicto en esta programación será el bogotano Brayan Rico, quien medirá fuerzas ante el venezolano José Manuel Pérez.

Las tres restantes peleas serán entre peleadores del patio. La cartelera internacional es organizada por la Fundación Canapote Siglo XXI, tendrá un costo de 10 mil pesos general y 20 mil ringside.

Se espera una gran afluencia de aficionados, especialmente de Soplaviento.

Los combates

Todas las peleas serán a seis asaltos. La programación comenzará a las 8 de la noche.

Geremi Triana vs. Welmer Ortega ( en las 135 libras)

Yuri Méndez vs. Franklin Vides (130 libras)

Fáider Hernández vs. Marcial Medrano (e las 135 libras)

Brayam Rico vs. José Manuel Pérez, de Venezuela (135 libras)

Luis Miguel Ruiz vs. Luis Zambrano (128 libras)

Plácido Ramírez vs. Walter Estrada (135 libras).