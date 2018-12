El boxeo juvenil de Bolívar se mete en la “candela”

El seleccionado de Bolívar, integrado por siete peleadores, viajó ayer a Cartago (Valle del Cauca) para mostrar su futuro en el Nacional de Boxeo de Mayores, que se inicia hoy, con la participación de los mejores exponentes de esta disciplina.

El certamen es clasificatorio a los próximos Juegos Nacionales de 2019, que tendrán como sede a Cartagena y varios municipios de Bolívar.

El equipo bolivarense, bajo la supervisión del entrenador cubano Esteban Cuéllar, recién posesionado como entrenador departamental, viajó gracias al apoyo de la Gobernación de Bolívar, a través de Iderbol.

“Llevamos 7 atletas a este campeonato. La verdad, no vamos en un 100 por ciento. Creemos que tomamos este evento como preparación a los Juegos Nacionales, ya que tendremos un año. En este grupo Michael Zabaleta y Delkin Miranda, bien preparados tienen todas las posibilidades de ganar oro en los Juegos Nacionales”.

Por su parte, José de la Cruz Zúñiga, asistente, quien tiene 3 peleadores de Arjona en este seleccionado, dijo que “son muchachos juveniles. Los llevamos para que desde ya se metan en la candela, ya que se van a enfrentar a los ‘toros’ de la selección Colombia”.

Gabriel Espinosa, presidente de la Liga de Bolívar, aseguró que “es un equipo relativamente joven, la idea es proyectarlo a los Juegos Nacionales. El licenciado Esteban Cuéllar comenzará a hacer el trabajo desde ahora con el objetivo de conseguir las medallas aquí en Cartagena en el 2019”.

Por su parte, Michael Zabaleta, 17 años (nació el 26 de diciembre de 2000), aseguró que “voy con el ánimo arriba. A todos los peleadores de mi categoría, 52 kilogramos, los he enfrentado. Les he ganado, con el único que no me he enfrentado es con Yuberjen y quiero enfrentarlo porque mi sueño es estar en la selección Colombia”.

Zabaleta es nacido en Arjona, se graduó el pasado 1° de diciembre de bachiller en la Institución Don Bosco. Ha sido campeón junior y juvenil y tiene un potencial único.

La selección, pese a sus corta edad, viajó ilusionada.