El boxeo olímpico está en alerta internacional

Por Filiberto Rojas.

“El COI se reserva el derecho de revisar la inclusión del boxeo en el programa de los Juegos Olímpicos Juveniles Buenos Aires 2018 y los Juegos Olímpicos Tokio 2020”, fue una de las siete advertencias que generó el Comité Olímpico Internacional a la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA) y de inmediato el boxeo internacional entró en alerta.

Diferente a la advertencia deportiva que recibió la lucha hace cuatro años, ahora el COI alertó al boxeo por sus manejos internos, pues en lo deportivo no tiene discusión la historia, actualidad, emoción y espectáculo que ofrece el deporte en el programa olímpico desde 1904, cuando llegó a las máximas justas atléticas del planeta.

En efecto, en la reunión del Comité Ejecutivo del COI, el pasado 4 de febrero, discutieron “la gobernanza de la AIBA” y tomaron las siguientes siete determinaciones a manera de advertencia:

La Junta Ejecutiva del COI no está satisfecha con el informe preparado por AIBA sobre sus problemas de gobernanza, finanzas, arbitraje y antidopaje. Por lo tanto, la EB mantiene su decisión del 6 de diciembre de 2017.

La Junta Ejecutiva del COI confirma la apertura de una investigación sobre el gobierno de AIBA por parte del Director de Ética y Cumplimiento del COI.

La Junta Ejecutiva del COI suspende los pagos financieros a AIBA, incluidos los pagos relacionados directamente con el boxeo, programados por Olympic Solidarity.

La Junta Ejecutiva del COI congela todos los contactos con AIBA, excepto los que están en el nivel de trabajo, que son necesarios para implementar las decisiones respectivas del COI.

La Junta Ejecutiva de la COI requiere un nuevo informe de AIBA antes del 30 de abril de 2018.

La Junta Ejecutiva del COI reitera que las decisiones del COI con respecto al evento y la cuota de atleta para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 son definitivas.

El COI se reserva el derecho de revisar la inclusión del boxeo en el programa de los Juegos Olímpicos Juveniles Buenos Aires 2018 y los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

En el comunicado emitido por el COI y firmado por su presidente, Thomas Bach, se agrega: “En diciembre pasado, la Junta Ejecutiva del COI ya había expresado preocupaciones importantes con respecto a la situación dentro de AIBA. Identificó varios requisitos específicos que debe cumplir la AIBA, particularmente en las áreas de gobernanza, asuntos financieros, antidopaje, evaluación y arbitraje”.

Uno de los detonantes de la advertencia generada por el COI fue el nombramiento como presidente interino de AIBA del empresario uzbeco Gafur Rakhimov, a quien el departamento del tesoro de los Estados Unidos ha vinculado con el crimen organizado. Rakhimov fue nombrado luego de la renuncia del taiwanés Ching Kuo Wu, por supuestos malos manejos de los recursos.

“Infortunadamente la AIBA ha tenido unos manejos que no son transparentes, que riñen con el juego limpio y van en contra de la filosofía del olimpismo, y desde luego para el Comité Olímpico es perentorio limpiar el deporte de todos esos vicios y de todos los males que pueden aquejar en contra del ideal de los Juegos Olímpicos”, aseguró el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina.

Medina reconoció que “es muy oportuna y centrada la advertencia del Comité Olímpico Internacional en cuanto al mensaje que se manda al boxeo, para que corrija sus fallas, sus errores o simplemente se exponen a que el deporte quede por fuera de los Juegos Olímpicos, simplemente por no cumplir con todos los mandamientos de los postulados del olimpismo”.

DIFERENTE A LA LUCHA

Justo hace cuatro años, en el mismo Comité Ejecutivo del COI, la advertencia fue para la lucha libre y grecorromana, pero no por manejos internos como el boxeo, sino por espectáculo deportivo, por equidad de genero y por aspectos netamente técnicos y deportivos que generaran atracción a los aficionados.

La lucha hizo la tarea, hizo cambios en su sistema de competencia, actualizó muchas determinaciones técnicas y deportivas para ser ratificada meses después por el COI y continuar en el programa de los Juegos Olímpicos. Es por eso que siempre el COI advierte antes de tomar una decisión que afecta a miles de deportistas, entrenadores, dirigentes y personas vinculadas con cada deporte.

“Claramente son situaciones diferentes, porque en el boxeo el tema es solamente con manejos administrativos y técnicos, porque si fuéramos a comparar con la lucha, a diferencia de la lucha, el boxeo tiene una gran audiencia de espectadores, en su momento uno pensaría que la lucha corrió el riesgo de quedar por fuera por la poca demanda que tenía de espectadores, pero con el boxeo pasa lo contrario”, explicó Medina.

Así como la lucha solucionó sus inconvenientes y no fue excluido de los Juegos, el presidente del COC siente que “esta advertencia llega a tiempo y mal harían los dirigentes del boxeo estando advertidos y sabiendo de qué los están advirtiendo, en no corregir”.

IMPACTO EN COLOMBIA

En la historia de los Juegos Olímpicos, el boxeo colombiano ha sumado cinco medallas: una de plata y cuatro de bronce, con un aporte cercano al 18 % del total de las 28 preseas ganadas por el país en las justas deportivas, pero en la actualidad es más importante el aporte, porque el 25 % de las medallas logradas en Río-2016 fueron aportadas por el boxeo.

La presea de plata de Yuberjen Martínez y el bronce de Ingrit Valencia en Río de Janeiro, así como los bronces de Alfonso Pérez y Clemente Rojas en Múnich-1972, y el bronce de Jorge Julio Rocha en Seúl-1988, son el aporte del boxeo al historial colombiano, con amplia proyección para Tokio-2020, gracias a la continuidad y fortalecimiento de Yuberjen e Ingrit, sumando a Céiber Ávila, Jorge Luis Vivas y los demás integrantes del equipo nacional que vienen de barrer con los oros en los Juegos Bolivarianos Santa Marta-2017.

En caso extremo de que no se presenten soluciones y se dé la exclusión del boxeo, para Baltazar Medina “la afectación sería grande para nuestro país, porque fue el deporte que aportó el 25 % de las medallas en Brasil, aunque si se llega a dar, el boxeo no se va a acabar y seguirán los campeonatos mundiales y los eventos profesionales, que es donde los atletas ganan dinero, se seguirán haciendo con todos los vicios que tenga la Federación Internacional si no los corrige, simplemente saldrían del programa olímpico, pero ahí no se acaba el boxeo”.

Para Ingrit Valencia, en caso de que se llegara a dar "sería muy duro, generaría un caos en el boxeo colombiano, ya que hemos tenido unos buenos resultados con las dos medallas olímpicas que dimos en Brasil y lo que ha pasado en la Serie Mundial, por eso sería muy fuerte si llega a pasar, por eso esperamos que no sea así y que todo se arregle por el bien del boxeo colombiano".

En declaraciones a El Heraldo de Barranquilla, el mejor boxeador colombiano de la actualidad, el antioqueño Yuberjen Martínez, señaló: “Sería muy feo que saquen al boxeo, porque fue uno de los primeros deportes en los Juegos Olímpicos. Todos en general, los que nos subimos al ring, dependemos de ello. Gracias al boxeo he logrado cumplir varios sueños, construirle una casa a mi mamá, tenerla mejor. Eso lo he conseguido a través de este maravillo deporte. Logré mejorar mi calidad de vida y ser un ejemplo”.

Con ese panorama, el boxeo internacional está en alerta y de ellos dependerá el nivel de la misma, si pasa de amarilla a roja o simplemente sea más adelante contado como una anécdota como hoy lo hacen los luchadores olímpicos. El tiempo dará la razón y de los dirigentes del boxeo depende el futuro de cientos de deportistas que ven en los Juegos Olímpicos y una medalla su más grande sueño de vida.