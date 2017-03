El Clásico Mundial revivió el béisbol de Colombia

En el Hotel Epic de Miami (Estados Unidos), los peloteros de la selección Colombia eran recibidos como héroes por sus compatriotas.

Eran las 9: 12 de la noche del domingo 12 de marzo de 2017, un día en el que la afición colombiana pasó de la alegría a la tristeza y de la tristeza a la alegría en varias ocasiones.

Aquellos que entienden lo que es estar a punto de vencer a República Dominicana, el rey mundial de la pelota caliente, saben que lo hecho por Colombia, aún sin clasificar a la segunda vuelta, fue bastante importante en el Clásico Mundial de Béisbol.

En el hotel fueron todos asediados. No eran solo Julio Teherán y José Quintana los más representativos de Colombia en las Grandes Ligas a quienes la gente buscaba.

No. Todos los que hicieron parte del line up o ingresaron en cualquier momento fueron buscados por niños, jóvenes y adultos para una foto, un autógrafo.

La actuación de Colombia movió corazones, estremeció las almas de los colombianos, revivió emociones que a decir verdad no se pensaron vivir en este certamen que reúne a las selecciones más importantes del planeta.

Colombia había llegado al inning 11 empatando 3-3 ante la poderosa Dominicana, algo inimaginable en la mente de millones de colombianos.

Finalmente, por esas cosas del deporte, Dominicana despertó y en ese undécimo episodio anotó un racimo de 7 carreras que dejó el juego 10-3.

Y en ese pasillo del hotel, los colombianos no dejaron de hablar de las jugadas claves del partido, algunas de ellas polémicas, como la de aquel noveno episodio cuando Óscar Mercado fue bloqueado y puesto out en home por Welintong Castillo evitando la gran hazaña de Colombia.

Uno de los más grandes de Colombia, José Quintana, se me acercó apenas me vio en el pasillo, acompañado de mi colega Fabio Poveda, y me dijo: “la tuvimos cerquita compa, bien cerca. Lo dimos todo, eso nos deja tranquilos”.

Fotos iban y venían, los peloteros de Colombia se abrazaban con sus familiares, una que otra lágrima salía de los ojos de aquellos que vieron como Colombia estuvo a punto de vencer a Dominicana y también al anfitrión y siempre grande Estados Unidos, con el que se perdió 3-2, en 10 entradas.

“Hoy nadie habla que le ganamos a Canadá 4-1, todos se refieren a los partidazos que nos jugamos ante Dominicana y Estados Unidos. Hoy somos más visibles para el mundo”, agregó Luis Felipe Urueta, mánager de Colombia.

Y ese momento de alegría contrastaba con la tristeza que da el saber que se tenía que empacar maletas para regresar a casa. “Coño ustedes como no nos ganaron a nosotros, que partidazo se jugaron, yo me llegué asustar y todo, el béisbol colombiano está muy bien, le falta muy poco para tener tremenda selección”, afirmó el gran Robinson Canó, pelotero de Dominicana, quien atendió un llamado de Fredy Aicardi, un cartagenero cercano a la Selección, para participar en una tertulia en donde solo se hablaba de pelota.

El tiempo pasaba y el cansancio no aparecía. Ninguno se quería mover de ese escenario, tal vez porque sabían que sería el último en el que estarían juntos peloteros, familiares, amigos y periodistas de este país, que con sus colores amarillo, azul y rojo aceleró los corazones de su fanaticada.

1:18 de la mañana del lunes 13 de marzo. Fin de la tertulia, a pasar la página, todos a sus habitaciones y yo rumbo al sitio en donde me estaba quedando, pero antes en la salida del hotel un aficionado de dominicana me gritó: “Viva Colombia, que clase de pelota jugaron”.