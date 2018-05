El Colombiano Nelson Soto gana segunda etapa de la Vuelta a Madrid

El colombiano Nelson Andrés Soto, del Caja Rural Seguros RGA, declaró este sábado, tras ganar en San Sebastián de los Reyes la segunda jornada de la Vuelta a Madrid, que "anhelaba ganar una etapa desde comienzo de año".

Soto, campeón panamericano de ruta en 2017, se impuso al sprint con foto fija de llegada a Enrique Sanz (Euskadi Basque Country) y Carlos Barbero (Movistar), tras completar una etapa de 135 kilómetros.

"Estoy muy contento con esta victoria. He disfrutado mucho esta etapa y anhelaba ganar una desde comienzo de año", dijo Nelson Soto, tras disputar la etapa entre Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.

"Todo el equipo hizo un gran trabajo y merecíamos ganar nuestra primera etapa como equipo. El sprint vino muy rápido y en los últimos kilómetros conseguí seguir la rueda de Carlos Barbero y Enrique Sanz para llevarme esta victoria tan linda", declaró el colombiano de 23 años, que agradeció a su equipo el trabajo realizado.

"Este triunfo es de todo mi equipo. Su trabajo ha sido fundamental. En el segundo puerto me he quedado y se han quedado por mí. Los últimos kilómetros me han hecho coger energía y me han traído con mucha fuerza hasta el final. Todos hicieron una bonita labor para ganar esta etapa".