El Junior necesita refuerzos: técnico Luis Fernando Suárez

El técnico Luis Fernando Suárez arribó este miércoles a Barranquilla para reunirse con los directivos del Atlético Junior para planificar sobre la llegada de nuevos jugadores y todo lo concerniente a las confrontaciones que tendrá el club para afrontar el 2019.

Suárez, en diálogo con los medios de comunicación a su arribo al aeropuerto Ernesto Cortissoz, cuando se le preguntó si con los jugadores que tiene pueden encarar la liga colombiana y los torneos internacionales, tajantemente respondió que no.

“Creo que no. Considero que hay necesidad de traer algunos refuerzos que potencialicen más al equipo”, fue la respuesta del entrenador antioqueño, ahora al servicio del club rojiblanco.

En cuanto a las posiciones en las que se necesitarían refuerzos manifestó que “esperaremos y para eso son este tipo de reuniones que vamos a tener (con los directivos) mucho antes de empezar el torneo”.

Ante la posibilidad de que también salgan los laterales, tras el anuncio de que no siguen Jarlan Barrera y Yony González, Suárez manifestó que “esperemos que no haya más salidas, que solamente sean de los que ya se fueron como Jarlan y Yony, esperemos que no y estamos buscando es que la gran mayoría de la gente se quede”.

“Se necesitan jugadores que jueguen bien. No sé cómo explicar esto, pero es que sean buenos jugadores y a parte, que sean inteligentes”, afirmó.

Del regreso de Michael Rangel al club, indicó que “él es del equipo. Ya estaba definido que él venía o regresaba al equipo”.

En cuanto cómo encarar los torneos que vienen el estratega antioqueño sostuvo que “esto se afronta con mucho trabajo, que haya una muy buena disposición anímica, siendo conscientes cómo se debe trabajar. Por ejemplo, en enero, cuando se llegue, vamos a tener muy pocos días de preparación, o sea, que no se puede hacer trabajos muy intensos, es más un trabajo de mantenimiento; después cuando uno tiene objetivos por conseguir se lucha por ellos. Ellos saben qué es lo que se quiere conseguir, no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional”.

Reconoció que los equipos cuando llegan a instancias definitivas del campeonato al inicio del otro tienen un bajón. “A veces hay parpadeos que se dan, el grupo de pronto puede relajarse un poco, hay que buscar que no suceda eso. Que lo conseguido ahora se olvide pronto y que las metas próximas sean mucho mejores”.

En cuanto al recibimiento que ha tenido de la hincha de Barranquilla indicó que “hasta el momento bien, hay un buen ánimo, me siento todavía con mucho más compromiso”.

Sobre la plaza para venir a dirigir a Junior el entrenador dijo que “sé de un compromiso mayor, que es muy grande. Porque no es solamente dirigir un equipo que no clasificó, sino que es el equipo campeón, que tiene en sí gente con deseos, no solamente de que se hagan cosas importantes a nivel nacional sino en el campo internacional, por esa razón hay que ser mucho más responsables y trabajar con mucha seriedad”.

De la buena actuación del equipo en el acampo internacional en los últimos años, más la final de la Copa Sudamericana, Luis Fernando Suárez sostuvo que “acá lo más importante es lo que están haciendo estos chicos, muchos de ellos tienen un montón de partidos internacionales encima, creo que esa es una buena ventaja comparativa que tiene Junior respecto a otros equipos”.

Luis Fernando Suárez se estará reuniendo este miércoles con los directivos para tratar y planificar todo lo del 2019. Se espera que en las próximas horas se esté haciendo la presentación oficial ante los medios.