El niño que mejoró una marca de Michael Phelps que duró 23 años vigente

Los Far West International Championship son testigos de la llegada del que podría ser la próxima gran leyenda de la natación mundial. Se trata del estadounidense de origen filipino Clark Kent Apuada, quien a sus 10 años batió un récord de Michael Phelps, que duró 23 años vigente.

El menor se impuso en los 100 metros mariposa del certamen, que se disputa en Honolulu, Hawai.

Con esa edad, Phelps participó en la misma competición -que reúne varios deportes- y había dejado el mejor registro en 1:10:48, una marca que nadie había podido superar hasta la aparición de Clark Kent, que paró el cronómetro en 1:09:38.

Kent no solo se apuntó el oro en los 100 metros mariposa, sino que lo hizo en las otras siete modalidades en las que participó, que incluyen los 50 y 100 metros mariposa, los 50 y 100 metros espalda y los 50 y 100 metros estilo libre.

En seis de esas modalidades superó incluso su registros personales. “Me encanta nadar porque tengo a mucha gente ayudándome y mis entrenadores y mis padres siempre están ahí para mí”, dijo el niño deportista a la cadena CNN.

"Este chico no se parece a ningún otro joven que haya entrenado hasta ahora, es una especie de erudito en lo suyo", apuntó su entrenador Dia Riana.

La marca que había impuesto hace 23 años Michael Phelps en los Far West International Championship fue una de las primeras demostraciones que dio el estadounidense de la leyenda en la que se convertiría en el futuro. Por eso, Kent Apuada, a quien sus compañeros le llaman ‘Superman’, sueña con seguir su camino rumbo a los Juegos Olímpicos.

