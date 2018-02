El ‘Pájaro’ que aterrizó en Cartagena y se quedó

En la década de los 80 fue traído a este país uno de los jugadores extranjeros más emblemáticos de cuantos han pasado por el fútbol profesional colombiano, el argentino Óscar Eduardo ‘el Pájaro’ Juárez.

Según las estadísticas, este destacado artillero argentino, nacionalizado en Colombia, convirtió 97 goles en 333 partidos como profesional, la mayoría de esas anotaciones las hizo jugando para Millonarios, con el cual despuntó como campeón de Colombia en 1987 y 1988.

Muchos otros goles los anoto jugando con el Independiente Medellín, equipo con el que también fue gran figura, pero antes pasó por el Deportivo Cali, y su trayectoria profesional como jugador activo la finalizó en Cúcuta Deportivo y Atlético Huila.

EL FÚTBOL LO TRAJO

Un día la familia Rendón, propietaria del equipo profesional Real Cartagena, le propuso al ‘Pájaro’ Juárez quedarse trabajando en esta ciudad, con las divisiones inferiores del club, así que el otrora ‘rompe redes’ del cuadro azul de la capital colombiana, reanudó en La Heroica su experiencia como entrenador, la cual ya venía desarrollando con otros equipos del país.

“Quedé en la historia de Millonarios y del Independiente Medellín, y eso no lo borra nadie”, dice orgulloso ‘el Pájaro’ Juárez desde la comodidad que le brinda estar sentado en un café de El Laguito, el barrio cartagenero que lo acogió y en el cual dice sentirse muy feliz.

En la informalidad de ese agradable sitio, el recordado jugador reconoció que era hincha del Boca Juniors de su país natal

‘El Pájaro’, quien cumplirá 57 años de edad el 9 de mayo próximo, ahora se dedica a la finca raíz en Cartagena.

Conversó con nosotros de muchas otras cosas de su vida.

–¿Cómo le ha ido en esta ciudad?

“Vivo acá en Cartagena, en El Laguito, hace 9 años y me ha ido muy bien, vivo muy feliz y tranquilo, muy contento en esta ciudad”.

–¿Piensa regresar a Argentina en algún momento?

“No. Uno tiene su lugar en el mundo y el mío ya lo encontré, mi lugar es Cartagena, me gusta esta ciudad, me gusta el clima, me siento muy cómodo acá, vivo muy feliz, es una ciudad que me trata muy bien. En Argentina soy un ciudadano más, soy un número de documento, en cambio en Colombia soy una persona reconocida, una persona estimada, la gente me quiere, me aprecia, no paso desapercibido y soy muy agradecido con eso”.

–¿Qué lo trajo a Cartagena?

“Me salió una oferta laboral con el Real Cartagena, para trabajar con las divisiones inferiores, con la sub-20, y hace unos dos años terminó mi vinculación con el Real y me quedé”.

–¿Cómo es su relación actual con el Real

“Soy muy amigo de los accionistas, del presidente Rodrigo Rendón, del vicepresidente, tengo muy buena relación con ellos”.

–¿Cuál fue el momento más importante de su de su época dorada como jugador profesional?

“Cuando debuté como profesional, cuando logramos el título con Millonarios dos veces, en el 87 y 88”.

–¿Hubo sobresaltos en su trayectoria?

“No. Siempre me fue bien en el fútbol desde mis inicios, cuando me dieron la oportunidad de llegar a un club grande en Argentina como San Martín de Tucumán, y de ahí me trajeron a Colombia”.

–¿Juega todavía?

“Si, jugamos en el Campito de Bocagrande, juego con un grupo de amigos; jugamos en Crespo, en Marbella, en San José de Los Campanos, siempre estoy vinculado al fútbol porque me gusta mucho desde chico”.

LOS AMIGOS, LOS HINCHAS Y LA FAMILIA DEL ‘PAJARO’

–¿Que cuenta de los amigos que le dejó el fútbol?

“El fútbol te deja muchos amigos, todavía tengo amigos de cuando tenía 6 años y ya jugaba esto, entonces gracias a Dios el fútbol es lo que más amigos te deja, y aparte de que disfrutas haciendo el deporte que te gusta, llega un momento que te pagan, pero lo más importante es la cantidad de amigos que me dejó, son muchísimos”.

–¿Se siente todavía ídolo?

“Nunca me tomé como ídolo, lo que sí es que la gente me pide fotos, voy a Bogotá y siempre hay hinchas de Millonarios que me piden fotos, en redes sociales siempre tengo contacto con los hinchas. Quedé en la historia de Millonarios y del Medellín, y eso no lo borra nadie”.

–¿Su familia es de aquí?

“Mi mujer es colombiana, tengo hijos de Argentina y colombianos, en total tengo 6 hijos”.

–¿Hubo tristezas en el fútbol?

“El fútbol te da alegrías, pero también te da muchas tristezas. El fútbol te quita muchas cosas para darte otras. Te quita ver crecer a los hijos, no poder acompañarlos al colegio en su primer día de clases, no compartir los cumpleaños. El día que falleció mi madre, yo estaba acá en Cartagena en una reunión de fútbol. No todos los jugadores salen campeones ni tienen alegrías toda la vida. Jugué 20 años y quedé campeón dos veces, ¿pero y los otros años...?”

‘El Pájaro’ toma un aire y continúa su apreciación sobre la vida en el fútbol.

“Hoy los jugadores cobran cifras astronómicas y a veces ni las pueden disfrutar. El otro día vi a James Rodríguez en las playas de Santa Marta… con muchos guardaespaldas, y James es un ser humano como cualquiera de nosotros, él necesita su vida personal, su familia, sus afectos. Messi en Barcelona tiene una casa, y tuvo que comprar la otra, la de al lado, para que nadie lo moleste. El hincha lo único que exige es rendimiento y si juegas un partido mal, quizás ya no sirves. Nadie te asegura que vas a jugar bien todo el año. El hincha no piensa que el jugador de fútbol es un ser humano como cualquier otro, y que no es un robot”.

SOBRE LAS OPORTUNIDADES EN EL FÚTBOL NUESTRO

El menor de los hijos del ‘Pájaro’ Juárez juega fútbol, el joven estuvo en las divisiones inferiores del Real, pero “no tuvo la fortuna de poder llegar a la profesional, porque la estructura del fútbol colombiano no le permite a muchos chicos lograrlo”.

Entonces le pedimos a este recordado goleador que nos explicará esa reflexión, y esto dijo:

“Es muy simple de explicar, en Colombia tenemos un torneo sub-20 todos los años, hablemos de un promedio de 100 equipos, aunque a veces hay 130 o 140 en todo el país. Que sean 100 equipos y que cada uno tenga un promedio de 20 jugadores mínimo, estamos hablando de 2.000 chicos entre 18 a 20 años, y hay 36 equipos en el fútbol profesional colombiano, esos 36 clubes suben máximo 5 jugadores cada uno, pero algunos equipos suben sólo uno o ninguno. Entonces un promedio de 100 jugadores cada año logra saltar desde la sub-20, y qué hacen los otros 1.900 jugadores. No tienen dónde”.

“Entonces debe existir la C, haber más equipos profesionales, pero no los hay, y los chicos terminan buscando oportunidades en otros lados. Hoy se están llevando jóvenes a Argentina, Brasil, Europa; hay empresarios que son piratas y les roban a estos muchachos, pero se van porque ven que aquí no tienen el espacio para llegar a la profesional. Buscan oportunidades en otro lado”.