El Pibe Valderrama: "el técnico debe ser Luis Fernando Suárez"

Ayer, hace 25 años, Colombia goleó 5-0 a Argentina en el Monumental de Núñez de Buenos Aires y Carlos 'El Pibe' Valderrama, gran insignia del fútbol colombiano, revivió este momento histórico, glorioso y pletórico que sigue grabado en la mente de millones de colombianos.

Desde muy temprano, Valderrama recordó en Facebook esta gesta. “Mi gente, qué tal este videito bacano, 25 años del 5-0, ¡todo bien!”, dijo el excapitán de la selección Colombia, cuyo video en menos de una hora ya tenía más de 5 mil reproducciones, sumado a más de un millón de me gustas, que en ese mismo tiempo le habían dado sus seguidores vía Twitter.

Luego 'El Pibe' estuvo en San Jacinto (Bolívar) compartiendo con cientos de niños en la inauguración de la cancha sintética de fútbol La Laguna Bajera. Ahí revolucionó al pueblo y siguió recordando ese logro deportivo. Las imágenes del día que Colombia humilló a Argentina (5 de septiembre de 1993) se conservan intactas en su mente.

“Ganar en El Monumental 5-0 a Argentina no ha vuelto a pasar, la gente lo recuerda mucho, especialmente nosotros, 25 años después los recuerdos siguen vivos. Jugamos lindo, les metimos cinco, clasificamos a lo grande”, dijo Valderrama.

Fue un momento único. La gran anécdota -cuenta- es que cuando él estaba en el camerino se asomó con temor por los calados para ver hacia el terreno de juego y “me encontré con la imagen de Faustino Asprilla hablando por celular en la cancha como si estuviera de paseo”.

La alineación la tiene clara. “Colombia alineó con Oscar Córdoba, ‘Chonto’ Herrera, Alexis Mendoza, Luis Carlos Perea, Wilson Pérez, Leonel Álvarez, ‘Barrabás’ Gómez, Fredy Rincón, ‘Pibe’ Valderrama, ‘Tren’ Valencia y Faustino Asprilla”.

‘El Pibe’ siempre será una autoridad para hablar de fútbol. “Hemos mejorado mucho. Duramos 16 años sin ir al Mundial y regresamos a lo grande. Fuimos a Brasil 2014 y Rusia 2018 y realizamos muy buenos Mundiales, también tenemos hoy una gran cantidad de jugadores en el extranjero. Estamos bien. Le doy las gracias al profe Pékerman por todo lo que hizo. Ahora para mí deben elegir a un colombiano, mi candidato es Luis Fernando Suárez”.

Mientras firmaba autógrafos y se tomaba fotos con los niños en el acto principal de este evento, el excapitán de la selección Colombia le envió un mensaje a los menores de San Jacinto.

“Se han perdido muchos talentos por no tener escenarios deportivos. Por eso hay que agradecerle a la Gobernación de Bolívar y, además, cuidar la cancha, está bien bonita, no la podemos dejar dañar, antes no existía algo así, se anegaba y ahora los jóvenes pueden jugar fútbol aquí, soñar con el alto rendimiento y eso es bueno”, dijo.

La cancha

El escenario queda en el barrio 16 de Agosto. Fue construido con recursos de la Gobernación de Bolívar con una inversión que supera los 2 mil 837 millones de pesos. Esta cancha de fútbol es conocida popularmente como “La Laguna Bajera”.

Dumek Turbay, gobernador de Bolívar, aseguró que “es un bello escenario para jugar fútbol y con alrededores para realizar actividades físicas. A través del deporte construimos paz y mejoramos la calidad de vida de las personas”.

La cancha tiene 83 metros de largo por 63 metros de ancho, cuenta con grama sintética artificial, malla para el cerramiento e iluminación para que sea utilizada por las noches, zonas peatonales e infantiles, sistema de drenaje para la lluvia y un parque biosaludable para que la comunidad haga ejercicios.

Esto dijeron

“Estamos muy emocionados con esta nueva cancha. Hay que cuidarla ahora, los niños del pueblo somos felices jugando fútbol”.

Andrés Felipe Bermúdez

jugador de San Jacinto.

Buscan técnico

Ahora la nueva misión del Comité Ejecutivo de la Federación es conseguir su reemplazo. Seguir la línea de un técnico extranjero es la opción número uno, esa sería la primera apuesta.

Y en este orden de ideas, Zlatko Dalic, el técnico que llevó a Croacia a la final del Mundial de Rusia 2018, aparece como firme candidato de Ramón Jesurún, presidente de la Federación.

Tiene todos los pergaminos para llegar al banco de Colombia. El contrato con la Selección de Croacia vence a finales de este año y según trascendió su deseo es salir, pues varias de sus piezas clave se retirarán de la Selección por la edad y no hay un buen recambio generacional.

Nacido en Bosnia, pero con raíces croatas, quien además es uno de los candidatos al Mejor Entrenador del Año en los Premios The Best de la FIFA, Dalic comenzó a tomar fuerza en Colombia.

La baraja de candidatos de técnicos nacionales la conforman Luis Fernando Suárez, Alexis Mendoza y Jorge Luis Pinto.

Entre tanto, los jugadores aún no asimilan la salida del profesor Pékerman. “Estamos enfocados en estos partidos, pese a la salida de Pékerman”, dijo Luis Fernando Muriel, quien mañana estará con Colombia en el amistoso ante Venezuela en Estados Unidos.

“Estamos bien, aunque un poco tristes por lo de Pékerman. Ahora toca pensar en el presente, que es el partido contra Venezuela’’, dijo Cuadrado en una sesión de entrenamiento con la tricolor.