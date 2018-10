El primero que quiere ascender con el Real Cartagena soy yo: Parra

“Esta es una gran plaza, quiero decirles que el primero que quiere estar en la A con este equipo soy yo. Siempre me entrego al ciento por ciento y si se logra el ascenso sería el hombre más feliz del mundo”.

Así de contundente fue en sus declaraciones Richard Parra, técnico de Real Cartagena, que enfrenta hoy a las 7:45 de la noche a Pereira, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, en una fecha más del Torneo Águila.

El principal responsable de lo que sucede en la parte deportiva con el Real, cuarto del torneo, con 41 puntos, se tomó un café con El Universal y entregó detalles de lo que ha sido su estadía en Cartagena, en donde hoy mantiene un invicto de nueve fechas.

“Encontré a un grupo que no tenía confianza en sí mismo, una ciudad que no estaba motivada con este plantel, pero gracias a Dios se ha revertido la situación, los jugadores son conscientes que están en un gran club, con una tremenda plaza, los hinchas han vuelto a creer y eso es muy importante porque de la mano de todos es más fácil lograr el objetivo del ascenso”, dijo el estratega antioqueño, de 50 años y quien tiene como experiencia haber dirigido en el fútbol panameño.

¿Sintió una resistencia muy fuerte de parte de la hinchada y de los medios de comunicación a su llegada?

- Sí. Es normal, no sabían de mi trabajo, no lo conocían. Yo estaba tranquilo porque soy trabajador, responsable, leal y cuando uno es así siempre le va bien.

Cuando usted toma el equipo ¿vio en este grupo un plantel que podía dar la pelea como la está dando hasta el momento?

- Como todo técnico quise algo más. Tratamos de remediar el tema defensivo porque se estaban dando muchas ventajas, éramos un equipo desequilibrado en defensa como en ataque. Ahora somos un equipo más equilibrado, tenemos una nómina corta, por lo que me tocó cambiar a algunos jugadores de posición y lo más importante es que ellos se lo creyeron.

¿Dónde estuvo su sello en la parte de motivación para el grupo?

- Soy un creyente del trabajo, cuando se trabaja bien uno irradia buenas energías. Así fue que los muchachos comenzaron a creer en este proyecto. El fútbol te da si trabajas bien, pero si no logras los objetivos no ganas mucho. Ellos saben que si hacen un buen trabajo van a tener para sacar a su familia adelante.

¿El grupo fue receptivo con el nuevo módulo táctico que implementó?

- Traje a Elkin Mosquera, quien ha jugado conmigo en Panamá y conoce como trabajo. Encontré a uno que otro de recorrido aquí que también tiene memoria táctica y alguna vez jugó el sistema. También llegó Jhony Meza, luego Orlando Osorio y también traje a dos porteros. Los demás también han ido habituándose. Poco a poco se toman confianza, ganan partidos y eso da tranquilidad.

¿Internamente qué se dice, sienten que sí pueden dar la pelea para conseguir el objetivo?

- Vamos paso a paso, el primer paso es entrar entre los ocho, luego ya pensaremos en lo que viene. Hay que asegurar la clasificación y después que eso se dé sí se debe ser más ambicioso, hay que no jugar la final y quedar campeón.

¿Con esa nómina corta se puede hablar de tener para pelear cupo de regreso a la A?

- Hay algunos muchachos que les ha tocado entrar y lo han hecho bien y eso le da confianza al grupo. Esperemos que en el momento que suceda algo uno de estos muchachos entre y lo haga bien.

Este Real le ha sacado puntos a rivales grandes que tienen serias aspiraciones...

- Sí. Son cosas que ayudan, motivan, son resultados que te dan a entender que esos equipos no están tan lejanos como la gente piensa.

8 victorias, 3 empates, una derrota y nueve fechas de invicto han puesto a Real en la mira de todos...

- Eso sumado a dos victorias más al finalizar la primera vuelta, en donde Milton García estaba a cargo, pero ya yo había llegado y comenzado a trabajar junto a él. En la vida se necesita tener buena espalda y sé que yo cuento con un gran cuerpo técnico que me acompaña. Acá se formó una familia y eso es fundamental.

Hace unas cuatro fechas la hinchada lo rechifló ante Llaneros por el empate y el domingo anterior salió aplaudido ante Unión pese a que también se empató...

- En el primero no entendí lo que pasó. La gente debe entender que hace tres meses estábamos en el sótano, sin ninguna ambición, pero en ese momento parte de la tribuna decidió rechiflar. Creo que ya han ido entendiendo que al estadio se va es apoyar a su equipo. Uno de los que gritó cosas en esta semana me paró y me pidió disculpas y me pareció un buen gesto de su parte.

Dicen que Parra en muy duro en la cancha con los jugadores, pero afuera en el terreno de juego es como un padre para ellos... ¿es así?

- Yo en la cancha exijo y bastante. Ellos tienen que trabajar bien, ser ganadores, escuchar, mejorar. Para eso estoy yo ahí, pero afuera de la cancha soy compresivo y me les acerco mucho. Son mis guerreros, confío en ellos y lo saben.

¿Qué tan lejos está este Real del rendimiento que usted pretende?

- Me gustaría que fuera más constante con su juego. Lastimosamente el equipo no trabajó bien la parte física en el primer semestre y eso nos está costando. Hacemos mucho trabajo de mantenimiento físico y nos ha servido mucho.

Los números lo acompañan por todos lados, hasta en el gol diferencia...

- Tomé el equipo con un promedio negativo en el gol diferencia, en donde ahora ya tenemos más 5. Somos más equilibrados.

¿Cuáles son los equipos llamados a ascender según lo que ha observado en la parte futbolística?

- Unión Magdalena, Cúcuta y el mismo Pereira.

¿Cómo vencer hoy a Pereira?

- Sabemos que el equipo contrario va a manejar el balón, debemos pararnos bien y luego hacer transiciones rápidas.

¿Qué cuentas saca para asegurarnos entre los ocho?

- Yo buscaré ganar todo así me clasifique antes.

¿Los directivos le han cumplido con el pago salarial a jugadores y cuerpo técnico?

- Hasta ahora no tengo queja, los directivos se han manejado muy bien con nosotros en este sentido.

¿Qué no ha hecho que le gustaría hacer en Cartagena?

- Obras sociales. Debemos llevar al Real a las cárceles, hospitales y barrios pobres para llevar mercados. Los jugadores se deben a la gente y creo que eso es primordial. Esperemos que los patrocinadores aparezcan, confío en tener pronto una reunión con el Gobernador de Bolívar (Dumek Turbay) y el nuevo alcalde (e) de Cartagena Pedrito Pereira para ver qué se puede hacer en este sentido. Hay que donar cosas a los pobres, yo quiero dejar huella en Bolívar.

