El Real Madrid da un paso hacia el título, Sevilla aguanta y Atlético sobrevive

Poco a poco, el Real Madrid de Zinedine Zidane se acerca a la leyenda: sumó este sábado ante el Granada (5-0) su 39º partido consecutivo sin perder, e igualó el récord de imbatibilidad del Barcelona la temporada pasada, mientras que SEvilla y Atlético también sumaron tres puntos.

En una mañana fría pero soleada en Madrid, los madrileños lograron la victoria en el Santiago Bernabéu merced a dos goles de Isco (12, 31) lso otros de Karim Benzema en posible fuera de juego (20), Cristiano Ronaldo (27) y del brasileño Casemiro (58).

De esta forma, el conjunto blanco refuerza su posición de líder, con 40 puntos, seis más que el FC Barcelona. El cuadro culé disputa el domingo su partido ante el Villarreal, pero el Real Madrid cuenta con un partido menos, aplazado por la disputa del Mundial de Clubes en diciembre.

Si el equipo de Zidane no pierde con el Sevilla el jueves en Copa del Rey (ganó en la ida 3-0) obtendrá el récord en solitario de imbatibilidad. Campeones de Europa y del mundo en 2016, el Real Madrid no hinca la rodilla desde abril de 2016.

Precisamente fue el conjunto dirigido por Zidane el que puso fin a la marca de 39 partidos sin derrota del Barça de Luis Enrique, cuando se impusieron 2-1 al conjunto culé en el Camp Nou.

"Es una satisfacción, mentiría si dijese lo contrario. Estamos muy satisfechos por haber igualado el récord", declaró el técnico galo.

Ovación a Ronaldo



El Real Madrid de Zidane vislumbra ya el récord de la Juventus de Turín de Antonio Conte, que sumó 43 partidos seguidos sin perder entre 2011 y 2012.

Para hacer la mañana aún más festiva, en los prolegómenos del partido, Cristiano Ronaldo, galardonado en diciembre con su cuarto Balón de Oro, ofreció el trofeo a los aficionados del Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

El astro luso lo celebró con un gol de cabeza a centro del brasileño Marcelo, que superó al arquero mexicano 'Memo' Ochoa. Ronaldo suma 11 goles en Liga, uno menos que el barcelonista Leo Messi.

El Sevilla de Sampaoli segundo

El Sevilla, que el miércoles fue goleado por el Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey logró una meritoria victoria en Anoeta gracias a los 'regalos' de la Real Sociedad (6º) en defensa que se convirtieron en goles andaluces, tres de ellos anotados por el francés Wissam Ben Yedder.

El primero, el arquero argentino Gerónimo Rulli despejó mal un disparo de su compatriota Franco Vázquez y Ben Yedder lo aprovechó para abrir el marcador (26).

Apenas tres minutos después, el delantero francés volvió a aprovecharse de otro mal rechace de la defensa para batir de nuevo a Rulli.

El Sevilla sentenció en la segunda parte, en otro error garrafal de Aritz Elustondo, que dejó el balón para Ben Yedder y este la cedió a Pablo Sarabia para que anotase el tercero (73).

Ben Yedder cerró la cuenta en otro mano a mano con Rulli, tras un pase en profundidad que dejó solo al delantero ante el arquero, y el francés batió al argentino (84).

Una inyección de confianza para el equipo de Sampaoli, que recibirá la próxima semana en el Sánchez Pizjuán al Real Madrid en dos ocasiones: el jueves en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey y el próximo domingo en Liga.



Triunfo sin brillantez



En Ipurua, el Atlético de Madrid no podía dejarse puntos si no quería despedirse definitivamente de la lucha por el título y el equipo de Diego Simeone no falló, imponiéndose con tantos de Saúl Ñíguez (54) y del francés Antoine Griezmann (74).

No fue un partido brillante del equipo de Simeone, que volvió a experimentar con el central uruguayo José María Giménez como central, aunque tampoco pasó excesivos apuros en defensa.

El equipo colchonero aprovechó en la segunda parte dos de las ocasiones que tuvo para acabar imponiéndose en un estadio en el que esta temporada han caído equipos como Villarreal y Celta y en el que el Sevilla solo pudo arrancar un empate.

Con estos tres puntos, el Atlético suma 31 y es cuarto, superando a Villarreal y Real Sociedad, ambos con 29.