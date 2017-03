El sábado, en Martínez Martelo, IV Regional Costeño de Bates y Tapitas

El show de bates y tapitas es un deporte de arraigo popular, que ya traspasó fronteras.

Cartagena siempre ha estado a la vanguardia de este deporte. Este sábado, a las 9 a. m. en el estadio Claudio Muñoz de Martínez Martelo, se inaugura la IV versión del Regional Costeño d Bates y Tapitas “Copa Ider-Primero la Gente 2017”.

Las selecciones que buscarán el preciado galardón son: Sucre A, Sucre B, Sincelejo, Córdoba, Bolívar, Fuerzas Armadas, Cartagena y San Andrés Islas.

David Torrenegra Prens, coordinador del evento, dijo que “el torneo está dividido en dos grupos de cuatro equipos, que se enfrentarán a una vuelta de todos contra todos, clasificando directamente quienes ocupen los dos primeros lugares, en cada grupo. Por cada juego ganado se otorgan tres puntos y por juego empatado uno”.

Cartagena, actual campeón, Sucre y Bolívar, son los grandes favoritos para hacerse al galardón. El certamen cuenta con el auspicio de Ider, Iderbol, Proyectamos, Constructora EMMA, Imprima y Condiseños.

Los grupos quedarán conformados de la siguiente manera:

GRUPO A: Sucre A, FF.AA, Montería, Bolívar.

GRUPO B: Sincelejo, San Andrés, Sucre B, Cartagena.

Programación Sábado 18 de marzo de 2.017

HORA 9:00 A.M.

FUERZAS ARMADAS V.S BOLÍVAR

9:30 A. M.

SAN ANDRÉS V.S CARTAGENA

10:00 A. M.

SUCRE A V.S MONTERÍA

10:30 A. M.

SINCELEJO V.S SUCRE B