El sóftbol en San Martín de Loba surge gracias a Víctor Moreno Pautt

La historia de Víctor Moreno Pautt es otro ejemplo de que “nadie es profeta en su tierra”.

Nació en Cartagena, la Meca del béisbol en el país, donde jugó con gran habilidad y talento este bello deporte en las categorías infantil, junior, juvenil y primera.

Debido a una lesión de meniscos tuvo que retirarse del béisbol y una vez recuperado se dedicó a la enseñanza del sóftbol.

Por cuestiones de la vida fue nombrado por la Secretaria de Educación profesor de ética y valores en el municipio de San Martín de Loba.

“Luego de dos meses de estar en San Martín de Loba, una tarde salí a trotar en la cancha de fútbol para no perder la forma. Vi a un señor con una camiseta de sóftbol y me le acerque para preguntarle que si ¿aquí en el pueblo practicaban sóftbol?. El señor me dijo que habían varias personas entre ellas el notario”, dijo Moreno.

Con esa información no perdió tiempo y se entrevistó con el señor Gibelier García Mozo, quien lo invitó a su casa y para su sorpresa le regaló una tula con implementos de sóftbol (manillas bates, bolas).

“Con estos implementos y con la ayuda de otras personas como Mañe Rocha, un señor muy conocido en el pueblo y con Gabriel Torres (Q.E.P.D.) me di a la tarea de reclutar gente para practicar sóftbol”, explicó Moreno.

En su primer día de entrenamiento solo asistieron cuatro personas, pero siguió adelante. Con el paso de los días el número fue creciendo poco a poco. Eso lo fue motivando más y mas. Luego la noticia se regó como pólvora y fueron sumándose más jóvenes y adultos.

Pero no todo es fácil en la vida. El primer inconveniente que encontró el profesor Moreno fue que las personas que practicaban fútbol no querían ceder un espacio para el sóftbol.

“Hablé con los líderes del fútbol y logré persuadirlos, no fue fácil. Me dieron los días miércoles y viernes”, aseguró.

De esa manera comenzó una etapa importante del sóftbol en San Martín de Loba.

Víctor Moreno logró conformar un equipo para participar en varios torneos. Cuenta que su novena representó a esa población en eventos en el Banco (Magdalena), Barranco de Loba y también en el mismo San Martín de Loba. Dice que han ganado seis títulos en San Martín de Loba.

Este grupo ha jugado en varias ciudades y poblaciones de la Costa Caribe: Cartagena, Bayunca, Mompox, El Copey y Valledupar.

Estuvieron también en los Juegos de La Paz en Ocaña (Norte de Santander), gracias al apoyo de la alcaldía de San Martín de Loba.

“Actualmente contamos con 26 jugadores activos. A nadie le cerramos la puerta, aquí recibimos a cualquier persona que quiera aprender jugar sóftbol”, sostuvo.