El técnico Jorge Luis Pinto acepta que hay conversaciones para dirigir a Ecuador

El técnico Jorge Luis Pinto, en diálogo con la prensa de Barranquilla reconoció que está en conversaciones con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero que no hay nada concreto aún, porque eso lo están manejando sus representantes.

“Hay posibilidades, se está dialogando, nuestros representantes están dialogando, vamos a esperar y tener la tranquilidad, que los directivos elijan lo mejor para ellos y lo mejor para el que llegue”, dijo Pinto a los periodistas.

Al insistírsele de que tan cerca estaba esa posibilidad de dirigen al Ecuador reiteró que “vamos a esperar, no puedo decir que estamos tan cerca ni tan lejos, dejemos de que las personas que están encargadas de eso puedan definirlo”.

En cuanto a las otras posibilidades de dirigir en equipos suramericanos, como Flamengo, por ejemplo, sostuvo que “hay opciones, así como las hubo con algún equipo colombiano. Lo de Flamengo fue un toque que hubo de algunos amigos empresarios; hay también algunas cosas con el Oriente, con Arabia, también con Egipto… vamos a esperar estos días qué análisis hacemos y qué podemos determinar, siempre buscando el bien”.

Cuando se le interrogó que qué le gustaría indicó que “a mí lo que más me gusta es poder trabajar con tranquilidad, en donde le exijan a uno, pero que uno también tenga las cosas. Que le digan a uno: usted tiene que ser primero y tiene este grupo de jugadores y tiene estas condiciones. Eso me gusta. Me gusta competir. Si fuera por la plata hace hacía días estaría en China, por ejemplo, pero no, me gusta es competir”.

En cuanto al comportamiento de los jugadores colombianos en el exterior, donde unos lo han hecho ejemplarmente, pero otros no tanto, dijo que “esto es de generaciones. Recuerden que siempre hubo estos detalles. Hay que seguir luchando porque el jugador joven siga mejor formado y eso le corresponde a todos los jugadores, que le den mejor conductas, que no solamente sea el balón, que sea también la personalidad, la madurez, el grado de cómo actuar como persona. Pero yo siento que la imagen de los jugadores colombianos hoy en el mundo internacional es muy buena. Como todo, suceden cosas extras, pero es muy buena”.

Del Mundial de Rusia 2018 manifestó que “va ser con muy buen fútbol; el clima va a facilitar, a pesar de que la gente dice que es muy frío, de que se juegue bien y rápido (hay equipos que van a jugar muy rápido), de alguna manera le va a beneficiar a los europeos por el clima, porque están acostumbrados a eso, a esa dinámica de canchas mojadas, que les facilita un fútbol más rápido”.

Cuando se le recordó que cuando no iba en calidad de entrenador él buscaba la manera de estudiar a los equipos y que si cuando estuvo como entrenador las cosas fueron diferentes dijo que “cuando estaba adentro sentía que me hacía falta lo de afuera para poder hacer eso, pero dentro de las dos prefiero estar adentro. Pero ese trabajo de investigación es clave y lo vamos a hacer”.

También opinó el desplazamiento que han tenido los técnicos colombianos en el fútbol nacional por el arribo de entrenadores foráneos y sostuvo que “ de pronto le ha faltado un poco de respaldo, que se sientan seguros, que se preparen un poco más y que cuando estén en el campo de juego lo entreguen todo, no hay que dar ventajas. Ahí está la razón: dieron ventajas algunos y vinieron muchos entrenadores extranjeros. Pero yo sigo confiando y creyendo de que en entrenador colombiano es capaz, la estructura de nosotros es muy buena y creo que tienen que apoderarse nuevamente de los equipos”.

Cuando se le preguntó del análisis que hace de la Selección Colombia con miras al Mundial de Rusia, Jorge Luis Pinto afirmó que “es un buen momento. Los jugadores están compitiendo muy bien, hay una buena evolución. Acuérdense bien de que hay siete jugadores que estuvieron en el 2014 y eso es experiencia y para este mundial han ganado mucho mundo futbolístico. Yo creo mucho en la Selección Colombia, hay que darle un toque, como dijeran las mujeres, un toque de cosmetología en la parte táctica, que me parece sería mucho mejor”.