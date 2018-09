Eleider Álvarez: "Yo le daré la misma dosis a Sergey Kovalev"

No todos los días se tiene el privilegio de entrevistar a un campeón mundial de boxeo y menos si es en la categoría semipesados.

Sí. Cartagena tuvo ayer un invitado de lujo: Eleider Álvarez, antioqueño, de 34 años, quien el pasado 5 de agosto en Atlantic City ganó el título de la OMB (Organización Mundial de Boxeo) al noquear en el séptimo asalto al ruso Sergey Kovalev.

La Fundación Canapote Siglo XXI, con el apoyo del Ider, hicieron posible que Álvarez, único colombiano en la historia que conquista ese título (175 libras), estuviera en un conversatorio en el Complejo de Raquetas con las nuevas promesas del boxeo en Bolívar, entrenadores y prensa deportiva.

Ha pasado un poco más de un mes desde que ganó la corona y Eleider aún se emociona cuando se refiere a este hecho.

“Ser campeón mundial es algo muy grande, estoy contento de tener este título. Es el esfuerzo de 18 años metido de lleno en este deporte, en los que llevo ya 10 años como profesional”, dijo Álvarez, quien luce aterrizado y con los pies en la tierra, como sabiendo que lo mejor está aún por venir.

Homenaje a la mamá

Y cómo hablar en un conversatorio de boxeo sin darle crédito a la persona que lo obligó a ponerse los guantes.

“Mi mamá (Aida Elisa) quería que yo mantuviera ocupado en otra cosa porque cuando yo llegaba del colegio tiraba los cuadernos por allá y me iba para la calle. Ella fue la que me metió en el boxeo, pero yo lo que quería era ser cantante, era lo que más me apasionaba. Ella me obligó a entrenar boxeo. Agarré la técnica para boxear y a los dos años me retiré. Luego mi mamá falleció y yo en homenaje a ella decidí regresar al ring. Gracias a ella soy campeón del mundo, quisiera que estuviera viva para que vea lo que me convertí, a mi mamá le debo todo”.

Y retoma el tema de aquella pelea ante el ruso Kovalev. “Mira... viví el título con locura y más porque me estaban menospreciando, fue la mejor noche de mi vida. Le metí una bofetada a mucha gente que no creía en mí. Cuando sonó la campana para el séptimo asalto ya yo estaba de pie y él sentado todavía. Eso es una muestra de lo decidido que yo estaba”, agrega.

Ese séptimo asalto le cambiaría la vida. Traslada su mente a ese preciso mo mento y dice: “ya no le sentía los golpes a Kovalev, siempre fui hacia adelante, con mis manos arriba, lanzando el jab, moviéndome rápido, esperando el momento hasta liquidarlo con un cruzado. Me le fui encima y me le convertí en una tormenta”.

Dará el extra

Tiene claro lo que viene, por eso asegura que dará el extra para retener la corona y darle así una nueva alegría a los colombianos.

“Me voy el primero de octubre para comenzar mi preparación en firme en Canadá, tengo el 2 de febrero de 2019 la revancha contra Kovalev. Según ellos fue solo un accidente lo que pasó, vamos a meterle la ficha tres veces más que la primera vez para repetirle la misma dosis y así dejarle las cosas bien claras”, comentó.

Un rival fuerte

Sobre las peleas que ha realizado recuerda tres en especial, todas con el mismo boxeador.

“Recuerdo mucho esos combates con Julio César de la Cruz, fueron peleas memorables, él me ganó la primera vez, yo lo derroté después en dos ocasiones. Quienes conocen a este boxeador saben que es un rival complicado por su forma de boxear, pero yo supe pelearle con inteligencia y muy bien”.

“Ganó Golovkin”

Siendo un hombre de boxeo, Álvarez no se podía ir de Cartagena sin dar su concepto sobre la polémica pelea de Canelo Álvarez y Gennady “GGG” Golovkin, en la que los jueces vieron ganador al primero.

“Canelo peleó mejor en esta oportunidad porque siempre fue hacia adelante, pero los golpes más contundentes lo dio Golovkin, a quien yo vi ganador, pero en el boxeo algunas veces se ven este tipo de cosas”, aseveró.

Consejos a los menores

Eleider entregó implementación deportiva a niños que sueñan con sacar a sus familias adelante a través del boxeo.

Les habló claro y entregó recomendaciones. “Mi consejo es que si quieren ser alguién en la vida piensen en que no hay obstáculos, si no hay comido nada, pero quieren salir adelante, entrenen así, que el sacrificio los llevará bien lejos. A los niños los invito a jugar menos juegos electrónicos, a disfrutar más del deporte, de juegos tradicionales y a aprovechar el tiempo mejor”.

Más apoyo al boxeo

No lo conocían mucho en Colombia, recientemente con el título se volvió referente para el periodismo deportivo del país.

“Quiero que la gente me conozca más en Colombia, deseo que la prensa hable un poco más de boxeo y que no todo sea fútbol”, puntualiza.

No hay imposibles

Estewil Quesada, periodista deportivo especializado en boxeo y quien hizo parte de este conversatorio, dijo que: “el deporte es un medio que ayuda a obtener una mejor calidad de vida, pero para llegar allá hay que tener no solo el talento sino disciplina y mucha perseverancia. Eso tuvo Eleider y por eso es campeón del mundo”.

