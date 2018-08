Emanuel, César, Juan y Daniel, con una gran proyección en el fútbol

En las polvorientas canchas del barrio Nuevo Bosque muchos niños cartageneros demuestran sus habilidades en el deporte que más le gusta: el fútbol.

Emanuel Caicedo Garcerán tiene 10 años y hace parte del equipo Atlas, en el que se desempeña como volante ofensivo. Juega muy bien por el extremo derecho, pero cuando lo ponen como interior no desentona en su accionar.

“Tengo rapidez para ir por la banda, pero también me siento cómodo por el centro porque tengo gran pase de profundidad”, dice Emanuel.

Víctor Caicedo y Marlyn Garcerán son sus padres. Vieve en el barrio Simón Bolívar.

“Admiro a Messi, mi equipo favorito es el Barcelona, sueño con llegar a la profesional”, dijo el menor, quien muestra pinceladas de buen fútbol y asegura que seguirá trabajando para perfeccionar su técnica.

Cursa cuarto de primaria en el colegio Mercedes Abrego. “Mi pasión es el fútbol, pero en el colegio me va bien”, agrega.

César, un cerrojo

César Navas Pombo tiene 13 años y juega para el equipo de Comfenalco. Eligió ser arquero y lo hace bien, muy bien.

“Me considero un arquero seguro, que toma muy buenas decisiones en el arco, entreno fútbol desde que tenía 7 años, me gusta mucho este deporte”, agrega.

Se inició como delantero, pero un día se inclinó por el arco y ahí se quedó. “Soy hincha del Barcelona, para mí Messi es el mejor jugador del mundo”.

Mide un metro con 70 centímetros y pesa 60 kilogramos. Vive en El Bosque, es hijo de César Navas y Saray Pombo. Cursa tercero de bachillerato en el colegio Los Salesianos.

Su amor por el fútbol fue inculcado por su padre, quien en la década de los 90 fue un gran volante ofensivo del balompié local. Jugaba para Fontanela.

“Mi papá siempre me ha respaldado, quiero seguir adelante en el fútbol, sueño con jugar en Europa”, sostiene.

El Pepe de Bolívar

Juan Anaya Gutiérrez entra fuerte, se hace respetar en el fondo, gana balones y no permite que los atacantes le pinten la cara.

Le dicen Pepe por su parecido físico con el defensa portugués.

Juega en Academia de Crespo, tiene 15 años, es zaguero central. “Tengo buen cabezazo, velocidad y fuerza. Me gusta mucho el número 3, casi siempre pido la camiseta con ese número”, afirma.

Vive en Manga, es hijo de Elkin Anaya y Berly Gutiérrez. Cursa noveno grado en Las Escuelas Profesionales Salesianas.

Es hincha de Real Madrid y admira a Gareth Bale.

“Si no soy futbolista entonces me gustaría ser veterinario o profesor de educación física. Por ahora estoy concentrado en el fútbol, me gusta lo que hago”, comenta.

Mide un metro con 75 centímetros y pesa 55 kilogramos.

Daniel, muy veloz

Daniel Torres Santoya tiene 10 años y ve en el fútbol una gran opción de vida. Es hijo de Robinson Torres e Iris Santoya, vive en Simón Bolívar, juega en el equipo Atlas, en donde se desempeña como delantero.

“Tengo velocidad, buena pegada y gol. Hace cuatro años juego fútbol. Siempre estoy en función del balón”, asegura el menor.

Cursa cuarto de primaria en el colegio Mercedes Abrego.

“Soy hincha de Barcelona, me identifico mucho con su juego porque hace ver el fútbol bonito,con buena elaboración de juego y ataques permanentes”, finaliza.

Emanuel, César, Juan y Daniel comienzan a pisar firme en el balompié bolivarense, en el que el paso a seguir es mostrarse para jugar en las selecciones Bolívar.

Ellos ponen a prueba su talento día a día y lo hacen muy bien.Van paso a paso, con ganas, optimismo y mucha humildad, esa que deben tener siempre para lograr los deseos de su corazón en este deporte.