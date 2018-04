La tenista antioqueña Emiliana Arango dio la gran sorpresa del Claro Colsanitas Open al conquistar su primer triunfo profesional en eventos WTA, luego de derrotar a la paraguaya Verónica Cepede, siembra cuatro del torneo, en la primera ronda del certamen que se cumple en el club Los Lagartos de Bogotá.

En el Campo Uno, la antioqueña tuvo un primer set soñado, con victoria 6-0, tres quiebres a su rival y servicio perfecto, en menos de 20 minutos de partido, cuando la paraguaya pidió asistencia y regresó al segundo set para intentar recomponer el camino.

Emiliana puso resistencia en el segundo set, pues a pesar de iniciar perdiendo 2-0, se recuperó para poner el 2-2, pero allí llegó el mejor momento de la guaraní, quien le quebró dos veces más el servicio y selló el segundo set 6-2 para forzar el tercero, antes de que se cumpliera una hora de partido.

Para el tercer parcial, el juego inició parejo, con un quiebre de cada lado para un 2-2 que de nuevo se desequilibró a favor de la colombiana en el quinto 'game' con otro quiebre y confirmación en el sexto y nuevo quiebre para poner el 5-2. Sin embargo, Cepede recuperó terreno para poner el 5-4 y con su servicio, la antioqueña de 17 años de edad se quedó con la victoria 6-0, 2-6 y 6-4.

Ahora Emiliana, quien es entrenada por Mauricio Hadad, enfrentará en la segunda ronda del campeonato a la italiana Jasmine Paolini, siendo la segunda colombiana que se instala en esta parte del cuadro principal, junto con la barranquillera María Fernanda Herazo.

LA DERROTA DE MARIANA

La tenista bogotana Mariana Duque también se despidió este miércoles en la primera ronda del cuadro principal, al perder contra la rumana Ana Bogdan, en dos sets con parciales 6-1 y 7-6.

En el primer set, todo fue a favor de Bogdan, quien quebró dos veces el servicio de la colombiana para sellar un fácil primer parcial con marcador de 6-1, mientras que para el segundo set todo estuvo más parejo, con dos quiebres por lado, lo que forzó el tie break de desempate que terminó 7-2 a favor de la rumana.

“Siento que no salgo tan mal, mirando los partidos de este año, en cuatro meses es la primera vez que en un set siento alguna buena sensación, jugar en Bogotá es difícil y en los últimos años he jugado bastante mal aquí, así que no esperaba algo extraordinario esta semana, levanté en el segundo set y me quedo con eso, para seguir intentando, seguir luchando y salir de estas malas sensaciones”, aseguró Mariana.

Sobre un posible retiro, Mariana reconoció que “es algo que lo he pensado muchas veces en mi vida, pero la verdad aunque es un momento difícil, siento que estoy grande, pero que a la vez no lo estoy, me falta crecer, así que lo seguiré intentando hasta que la cabeza no me dé más”.

Con la derrota, Mariana se despide una vez en primera fase de un torneo WTA, constante que ha vivido durante este 2018, incluyendo la derrota de la primera fase del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada y ahora se prepara para afrontar una gira de torneos Challenger por Estados Unidos.