En Italia casi siempre los últimos partidos son arreglados

A Faustino Asprilla le preguntaron el pasado miércoles qué pensaba de lo que hizo Radamel Falcao García en los últimos tres minutos del juego que Colombia empató 1-1 con Perú y que le significó la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

Antes de referirse al hecho, Asprilla, invitado al Foro de Directv sobre el Mundial, al lado de Juan Carlos Osorio y Luis Fernando Suárez, contó que en Italia arreglaban partidos de las últimas fechas. "Eso lo viví en Italia, donde casi siempre los últimos cuatro partidos son arreglados".

El jugador, que militó en el Parma en primera división en 1992 y alcanzó a ser nominado al Balón de Oro, continuó con la historia: "Llegué a Italia de 22 años y me pareció muy curioso. El mismo técnico, Nevio Scala, nos decía...este partido ya está arreglado entre presidentes, hay que jugar por cumplir".

El Tino, incluso, explicó cómo jugaban: "el primer tiempo se iba un equipo a lo que diera y ponía el partido 2-0 y para el segundo periodo era al contrario el que reaccionaba y empataba, para que se viera más real. La viveza de todo esto era que lo arreglaban entre presidentes y no en un camerino".

SOBRE FALCAO

De lo que vivió Falcao, Asprilla comentó: "No puede ser que Falcao, al que le faltó viveza, se vaya hombre por hombre; no faltó sino que lo hiciera por Whatsapp. Y el entrenador llamándolo y él sale como un bobo. Hoy en día en el fútbol no se puede hacer eso porque las cámaras todo lo muestran".

Según Asprilla, cuando lo hicieron Argentina y Uruguay nadie dijo nada: "Nosotros ganamos a Paraguay, pero ellos, Juan Sebastián Verón y Álvaro Recoba, cuadraron".

"No pasaron de la mitad del campo. Jugué con Verón en el Parma, lo llamé y cuadré con él, pero me salieron adelante. Verón me había dicho, compadre, hagan lo suyo que nosotros hacemos lo nuestro".

DICE QUE LO TUMBARON EN NACIONAL

En el mismo Foro, Asprilla advirtió de la necesidad de que los futbolistas se capaciten porque los empresarios del fútbol, en muchos casos, los roban por desconocimiento. Y contó que a él le sucedió cuando pasó del Nacional al Parma.

"Llegué a Italia con Sergio Naranjo, presidente del Nacional en ese entonces, a negociar mi transferencia. Pero después de una reunión de todo un día, no había nada".

"Él no iba a vender hasta que yo firmara un documento que llevaba en el bolsillo y que decía que yo ya había recibido el 15% de la transacción, eran 250 mil dólares. Yo dije, si a mí nadie me ha dado un peso".

El Tino continuó con la historia: "entonces me dijo, si no firma ese papel nos devolvemos a Nacional y le sigo pagando el millón de pesos. Lo firmé y ya de venida me tocó aguantármelo borracho".

Según Asprilla, conoce muchos casos en que los empresarios roban a los jugadores.