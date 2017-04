Esta es la pelea de mi vida, el sábado ganó el título mundial: Marriaga

El sábado será el gran día para Miguel Marriaga. El arjonero buscará el título mundial pluma de la OMB ante invicto monarca mexicano Óscar Valdez.

El pleito se realizará en el StubHub Center de Carson, California. Para el mexicano, quien está invicto en la rama profesional con 22-0, 19 antes del límite, será la segunda defensa del cetro orbital, que conquistó el 23 de julio del 2016 en Las Vegas (EE.UU.) cuando fulminó en el segundo asalto al argentino Matías Rueda.

Marriaga, por su parte, con marca de (25 victorias, 21 nocaut y un revés), buscará un segundo chance, luego del fallido intento ante el monarca jamaiquino Nicholas Walters, con él que perdió por decisión unánime en Nueva York, el 13 de junio de 2015. Pero ahora será diferente. Marriaga ha entrenado a consciencia, bajo la supervisión de su entrenador Samuel Gómez.

La voz del arjonero -vía celeular desde Estados Unidos- se escucha alegre, radiante, con un optimismo desbordante. Dijo que “esta es la pelea de mi vida, me he preparado como nunca, estoy volando y tengo una fe ciega que voy a hacer realidad mi sueño de conquistar el título mundial”.

¿Cómo ha sido la preparación?

-Ha sido la mejor. Me preparé en México durante mes y medio. Gracias a Dios todo me ha salido bien.

¿Cómo se siente para la pelea?

- Súper bien, me he preparado al 100, pero creo que ya estoy en el 300%. Voy a darlo todo el 22 de abril y así coronamos campeón mundial.

¿Qué sabe del rival?

-No sé nada, solo sé que el muchacho es fuerte, por algo es el campeón. No me preocupa, yo estoy preparado para arrebatarle el campeonato. Dios me da esa seguridad por mi preparación. Por eso, mi equipo y yo estamos con toda la energía positiva.

¿Ha visto videos de él?

-Sí. Me he dado cuenta que es bueno, fuerte, inteligente, pero yo tengo todas esas capacidades y mucho más. Lo más importante es que tenemos toda la resistencia que es lo más importante.

¿Cómo se le gana a Valdez?

-Con inteligencia y atacándolo, la mejor defensa es el ataque.

¿Cuál es su fortaleza?

-Mi mentalidad positiva, la preparación que he tenido, sobre todo en México con todos los sparring. Vamos a dar todo de nosotros.

Es su segunda oportunidad, ¿usted cree que es ahora o nunca?

-Tuve la oportunidad de pelear título mundial con Nicolás Walter, no quedamos campeón, pero ganamos inteligencia sabiduría y experiencia. En esta pelea daré todo para coronarnos. Dios me brindará la fuerza necesaria para que todos se nos de a nuestro favor.