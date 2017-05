Este 27 de mayo comenzará el rodaje de la película sobre Keylor Navas

El rodaje de la película sobre la vida del portero del Real Madrid, el costarricense Keylor Navas, comenzará el 27 de mayo y estará a cargo de un equipo de producción conformado por profesionales locales e internacionales.

La productora PCP informó hoy en un comunicado que el equipo a cargo del filme ha quedado conformado definitivamente con la presencia de profesionales de Costa Rica, Panamá, Chile, Colombia, México y España, lo que permitirá iniciar el rodaje.



La película estará dirigida por la costarricense Dinga Haines, quien también es la guionista; como primer asistente de dirección ha sido escogido el costarricense Santiago Fornaguera y la coordinadora de producción será la colombiana radicada en Costa Rica Claudia Perea de Anda.



En el filme también trabajarán el gerente de producción panameño, Víctor Barriga; el chileno Rodrigo Gómez como director de audiciones, y Begoña Castillo, de nacionalidad española, en el equipo de producción.



El director de fotografía será el costarricense Christian Herrera, quien ha desarrollado su carrera en series de televisión estadounidenses como "Criminal Minds" y "Pretty Little Liars".



En postproducción se destaca el mexicano Luis Carballar, quien ha trabajado en filmes como "Amores Perros", "The Infiltrator" y "Pelé: Birth of a Legend".



El largometraje tendrá una duración de 90 a 100 minutos y su estreno está previsto para el 22 de diciembre en un evento en Costa Rica, en el que estará presente el guardameta.



En marzo pasado la productora efectuó más de 2.000 audiciones para varios papeles, entre ellos a quien encarnará a Navas cuando era un niño y un adolescente.



La cinta contará la historia de Keylor Navas desde que era un niño en el pueblo de San Andrés de Pérez Zeledón, una zona agrícola del sur de Costa Rica, hasta el ascenso en su carrera que lo llevó al Saprissa, a la selección de Costa Rica y finalmente a España con el Albacete, el Levante y el Real Madrid.



La película está a cargo de la productora PCP, que cuenta con el permiso del Real Madrid y que ya ha entrevistado a decenas de personas relacionadas a la vida de Keylor para escribir el guión.



La productora asegura que no se trata de un documental, sino de una película inspirada en la vida de Navas y que el objetivo no es ensalzar su imagen, sino mostrar la humildad, el esfuerzo y la fe para inspirar al público. EFE