Este es el programa colombiano para este domingo en los Centroamericanos

El siguiente es el programa de competencias de los atletas colombianos para este domingo 29 de julio en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla -2018.

ARQUERÍA - Estadio Fútbol Puerto Colombia

9:00 a.m.: Ana María Rendón, Valentina Contreras, Maira Alejandra Sepúlveda Villa - Arco Recurvo Individual - Ronda de clasificación.

9:00 a.m.: Daniel Felipe Pineda, Andrés Ramírez y Daniel Betancur – Arco Recurvo Individual - Ronda de clasificación.

9:00 a.m.: Sara López, Alejandra Usquiano y Nora Valdez - Arco Compuesto Individual - Ronda de Clasificación.

9:00 a.m.: Camilo Andrés Cardona, Daniel Muñoz y Sebastián Arenas - Arco Compuesto Individual - Ronda de Clasificación.

1:30 p.m.: Ana María Rendón, Valentina Contreras, Maira Alejandra Sepúlveda, Daniel Felipe Pineda, Andrés Ramírez y Daniel Betancur – Arco recurvo equipos mixtos.

1:30 p.m.: Sara López, Alejandra Usquiano, Nora Valdez, Camilo Cardona, Daniel Muñoz y Sebastián Arenas - Arco compuesto equipos mixtos.

2:15 p.m.: Ana María Rendón, Valentina Contreras, Maira Alejandra Sepúlveda, Daniel Felipe Pineda, Andrés Ramírez y Daniel Betancur – Arco recurvo equipos mixtos – semifinal 1.

3:11 p.m.: Sara López, Alejandra Usquiano, Nora Valdez, Camilo Cardona, Daniel Muñoz y Sebastián Arenas - Arco compuesto equipos mixto – semifinal 1.

3:34 p.m.: Sara López, Alejandra Usquiano, Nora Valdez, Camilo Cardona, Daniel Muñoz y Sebastián Arenas - Arco compuesto equipos mixto – semifinal 2.

3:38 p.m.: Ana María Rendón, Valentina Contreras, Maira Alejandra Sepúlveda, Daniel Felipe Pineda, Andrés Ramírez y Daniel Betancur – Arco recurvo equipos mixtos – semifinal 2.

ATLETISMO-Estadio de Atletismo Rafael Cotes

4:00 p.m.: Elí Johana Moreno Valencia. Final. Lanzamientos Lanzamiento de Martillo. Mujeres.

4:00 p.m.: José Gregorio Lemos Rivas Campo 100 m planos - Decatlón Hombres 1° Prueba.

4:00 p.m.: José Gregorio Lemos Rivas Campo Salto Largo - Decatlón Hombres 2° Prueba

5:00 p.m.: Diego Armando Palomeque Chaverra, Jhonny Alexander Rentería Jiménez. Pista 100 m Planos Hombres. Eliminatoria

6:00 p.m.: Melissa González Cremer. Pista 400 m con Vallas Mujeres Semifinal.

6:00 p.m.: Mauricio Alexander Ortega Girón. Campo. Lanzamiento de Disco Hombres. Final.

6:10 p.m.: José Gregorio Lemos Rivas. Campo Impulsión Bala-Decatlón Hombres 3° prueba.

6:50 p.m.: Rosangélica Escobar Arriaga. Pista 800 m Planos Mujeres. Semifinal.

7:05 p.m.: Jelssin Donnovan Robledo Mena, Rafith Rodríguez. Semifinal Pista 801 m Planos Hombres.

6:35 p.m.: Katherin Stefanny Castillo Ibarbo. Salto con garrocha. Final.

8:20 p.m.: Carolina Tabares Guerrero, Kellys Yesenia Arias Figueroa. Pista 10.000 m planos. Mujeres. Final.

7:15 p.m.: Lemos Rivas. Campo Salto Alto - Decatlón Hombres 4° Prueba

8:05 p.m.: Iván Darío González, Miguel Ángel Amador Montila. Pista 10.000 m Planos Hombres. Final.

8:45 p.m.: Diego Armando Palomeque Chaverra, Jhonny Alexander Rentería Jiménez. Semifinal

9:30 p.m.: Pista 100 m Planos. Hombres. José Gregorio Lemos Rivas 5° Prueba.

BALONCESTO- Coliseo Elías Chegwin

8:00 p.m.: Colombia vs Islas Vírgenes. Grupos

BALONMANO- Colegio Sagrado Corazón

04:00 p.m.: Colombia vs Honduras. Balonmano Conjunto. Hombres.

BÉISBOL- Estadio Edgar Rentería

08:00 p.m.: Colombia vs Cuba. Conjunto Hombres Todos Contra todos.

BOLO- Coliseo de Bolos - Cali

9:00 a.m. 3:00 p.m.: Rocío Restrepo Lugo, Clara Juliana Guerrero Londoño, María José Rodríguez Ospina, Anggie Yordanka Ramírez Perea, Juliana Franco Arango, Laura Joanna Plazas Rodríguez. Tríos Mujeres. Primera Ronda -Segunda Ronda.

BOXEO-Salón Jumbo Country Club

5:00 p.m.: Diego Alejandro Motoa Carabalí. Combate 81 Kg Hombres. Semifinal

5:00 p.m.: Deivis Julio Blanco Combate 91 Kg Hombres. Semifinal.

5:00 p.m.: Eliana Medina Vélez. Combate 60 Kg Mujeres. Semifinal

5:00 p.m.: Jessica Paola Caicedo Sinisterra. Combate 75 Kg Mujeres. Semifinal.

CICLISMO RUTA – Vía Buga-Villa Rica-Cali

9:00 A.M.: Walter Vargas, Rodrigo Contreras, Juan Pablo Suárez, Nelson Soto, Juan Esteban Arango y Marvin Angarita – Ruta fondo 160 km. – FINAL.

ECUESTRE - Escuela de Equitación Cantón Norte (Bogotá)

10:00 a.m.: Fernando Cárdenas, Mauricio Guevara, Lina Rojas, Juan Pablo Betancourt y Santiago Medina - Salto individual mixto - Individual FINAL.

10:00 a.m.: Fernando Cárdenas, Mauricio Guevara, Lina Rojas, Juan Pablo Betancourt y Santiago Medina - Salto individual mixto - Overall FINAL.

ESGRIMA - Centro Eventos Puerta de Oro

11:00 a.m.: Saskia Van Erven y Laura Guerra - Florete individual mujeres - Eliminatoria, semifinal y FINAL.

11:00 p.m.: Jhon Edison Rodríguez y Gustavo Adolfo Coqueco - Espada individual hombres - Eliminatoria, semifinal y FINAL.

GIMNASIA RÍTMICA - Centro de Convenciones Puerta de Oro

4:00 p.m.: Lina Dussán, Marcela Galindo y Mariana Sánchez - general individual y aparatos – Clasificaciones.

5:30 p.m.: Lina Dussán, Marcela Galindo y Mariana Sánchez - general individual y aparatos – Aparatos FINAL.

LUCHA - Coliseo Universidad de Atlántico

10:00 a.m. / 5:00 p.m.: Dicther Hans Toro – Grecorromana hasta 60 Kg. – Eliminatorias/ Finales.

10:00 a.m. / 5:00 p.m.: Juan Carlos López – Grecorromana hasta 67 kg. – Eliminatorias/Finales.

10:00 a.m. / 5:00 p.m.: Jair Alexis Cuero – Grecorromana hasta 77 Kg. Eliminatorias/Finales.

10:00 a.m. / 5:00 p.m.: Carlos Andrés Muñoz – Grecorromana hasta 87 Kg. – Eliminatorias/Finales.

10:00 a.m. / 5:00 p.m.: Oscar Loango Solís – Grecorromana hasta 97 Kg. Eliminatorias/Finales.

NATACIÓN ARTÍSTICA - Complejo Acuático

9:00 a.m.: Mónica Sarai Arango y Estefanía Estrada - Dueto técnico – FINAL.

NATACIÓN POLO ACUÁTICO – Complejo Acuático.

2:20 p.m.: Colombia vs. Cuba - Eliminatoria Juego 23 damas.

6:35 p.m.: Colombia vs Costa Rica - Cuartos Final Juego 25.

SOFTBOL - Estadio se Pequeñas Ligas

5:00 p.m.: Bahamas vs. Colombia - todos contra todos.

7:30 p.m.: Colombia vs. Cuba - todos contra todos.

TENIS - Parque Distrital de Raquetas

9:00 a.m.: Mariana Duque – Semifinal individual mujeres.

12:30 P.M.: Alejandro González - Tenis Individual – Semifinal.

12:30 P.M.: Mariana Duque Y María Camila Osorio – Tenis dobles damas – Semifinal.

12:30 p.m.: Eduardo Struvay y Pedro Mejía – Tenis dobles hombres – Semifinal.

12:30 p.m.: Eduardo Struvay y María Paulina Pérez – Tenis dobles mixtos - Cuartos de final.

TIRO DEPORTIVO - Club de Tiro Deportivo.

8:30 a.m.: Alex Peralta, Fernando Tovar y Bernardo Tobar - Pistola 25 m - Tiro Rápido - Fase de precisión.

8:30 a.m.: Iván Camilo López - Rifle 50 m - 3 Posiciones/3x41 - Clasificaciones.

12:15 p.m.: Iván Camilo López - Rifle 50 m - 3 Posiciones/3x40 - FINAL.

VOLEIBOL – Coliseo Humberto Perea

9:00 p.m.: Colombia vs. Guatemala - Ronda Preliminar.

VOLEIBOL PLAYA - Avenida del Río Puerta Oro

9:50 a.m.: Colombia vs. Sant Kitts y Nevis – Duplas hombres - Ronda preliminar .

10:40 a.m.: Colombia vs. Islas Caimán – Duplas mujeres - Ronda Preliminar.