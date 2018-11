Estoy lista y motivada para el Ironman: Amelia Corchuelo

Muchos son los cartageneros que se han preparado para hacer parte del Ironman 70.3 Cartagena y responder de la mejor manera ante este duro reto que suele dejar sin aliento a los participantes.

Amelia Corchuelo Bastidas, 41 años, es una de esas cartageneras que le dicen sí a este evento que tendrá lugar en La Heroica este domingo y que presenta tres pruebas en la competencia: natación, ciclismo y atletismo.

Amely, como se le conoce, relata como terminó metida en esta exigencia competencia.

“Empecé mi vida deportiva hace 4 años haciendo ciclomontañismo, modalidad que me encanta y que combino con el triatlón. Hace tres años trabajé en el Centro de Convenciones y vi muy de cerca la organización del Ironman 70.3, pedí ser voluntaria en el segmento de bicicleta, en ese momento y después de ver a tantos triatletas, en especial una señora de unos 60 años, me dije: si ella puede, yo puedo hacerlo”, sostuvo.

Corchuelo cuenta que en septiembre de 2017 tomó la decisión de llegar a Poseidón, club cuyo entrenador es Fernando Morales Rengifo.

“Llegué nadando como para no ahogarme y sin embargo no nadaba más de 5 metros, me daba miedo la profundidad de las piscinas del Complejo Acuático, pero poco a poco fui mostrando mejoría”, comenta.

Aunque la sensación es diferente ya tenía bases de ciclismo y en cuanto al atletismo la ayudó mucho la condición física que tenía.

Amelia asegura que ha ido mostrando progreso y bajando los tiempos en varias competencias en las que ha logrado ponerse a prueba pensando en el Ironman.

“Hoy me siento totalmente preparada gracias a la disciplina y constancia con mi entrenador Fernando Morales. Los entrenamientos han sido fuertes. Los siete días de la semana salía a las 4:40 de la mañana haciendo recorrido de 70 kilómetros luego regresaba a mi casa, cambiaba de bicicleta y me dirigía a mi trabajo, pues es mi medio de transporte desde hace 6 años. Después de la jornada laboral hacía natación y trote sin dejar de lado e gimnasio con el fin de trabajar fuerza. Ya estoy lista y muy motivada para el Ironman 70.3 Cartagena”, remata.