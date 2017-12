Estoy muy contento en Tigres y con Junior no he hablado: Francisco Meza

Francisco Meza dijo este martes a su arribo a Barranquilla desde México, que él viene a descansar con su familia unos días y que él concretamente no ha hablado con Junior para un posible fichaje para el año y dejó entrever que su apoderado sí ha sido contactado por el equipo rojiblanco.

“Hasta el momento yo vengo a descansar. Yo todavía tengo cuatro años de contrato con Tigres, donde estoy muy a gusto, contento y lo otro dependerá de lo que es la parte administrativa, eso no me corresponde a mí. Lo mío es jugar y hasta el momento estoy contento allá. Si se llega a dar una posibilidad acá, como siempre, darle gracias a Dios donde me coloque y trabajar desde que comience”, dijo Meza a los periodistas que lo abordaron en el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Cuando se le insistió si habían tenido contacto con el directamente fue tajante al manifestar que: “directamente no han hablado conmigo. Sé lo que ustedes saben, eso se maneja es con mi empresario, él es el que está haciendo los contactos y con él es el que hablan, pero hasta el momento no hay nada claro”.

Al preguntársele si regresar al fútbol colombiano le daba mayores posibilidades de ir al Mundial de Rusia con Colombia, Meza anotó que “yo lo que quiero es jugar. Pero si regreso igual a mí nadie me va a asegurar un puesto. Todo es el trabajo y el momento. El tiempo de Dios es perfecto”.

Insistió que estaba contento con el equipo Tigres. “El 26 tengo que estar nuevamente en Monterrey para seguir trabajando y ojalá que se me sigan dando las posibilidades de jugar, y como todos los jugadores, sueño con ir al Mundial y ojalá pueda tener un chance”.

Indicó que tras varios meses sin poder jugar de titular el zaguero barranquillero dijo que tuvo paciencia hasta cuando se le presentó el momento y qué momento, porque su regreso estuvo tintes de héroe, anotar el gol del triunfo de sus equipo. “Tuve la oportunidad de decirle a varias personas, a mi familia, a mi hijo, a mis compañeros que iba a marcar ya que desde el jueves sabía que iba a tener la oportunidad de jugar porque a Ayala lo habían expulsado; tenía mucha fe, mucha convicción de que las cosas me iba a salir bien y me salieron. Siempre me preparé, nunca bajé los brazos y ahí quedó el reflejo de lo que es el trabajo”

También aprovechó para felicitar al Independiente Santa Fe por todas las cosas que viene haciendo. “Siempre hablo con mis excompañeros, que son también mis amigos, y siempre le hago fuerza a ellos, esperemos que puedan conseguir una estrella más porque se lo merecen y desde acá apoyándolos y si tengo la posibilidad de ir el domingo al estadio, estaré allí para alentarlos y esperemos que le den mucha felicidad a la hinchada del Santa Fe, que es muy fiel”.