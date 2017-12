Experienciaen la A y la B, la carta de presentación de Bodhert en el Once Caldas

La carrera deportiva de Hubert Bodhert, el nuevo técnico del Once Caldas, se puede definir en tres palabras: ascenso, descenso y permanencia.

Ascendió con el Real Cartagena, perdió la categoría con el mismo equipo y no solo sostuvo a Jaguares en la primera categoría, sino también, lo llevó a los cuartos de final.

Durante los ocho años que ha dirigido en primera y segunda división, tanto en Liga como en Copa, el entrenador blanco se ha movido entre las primeras posiciones en la B y en las últimas de la A.

"Es verdad, me he movido en la B y en la A, pero he recibido equipos recién ascendidos y eso los pone en la parte baja de la tabla, por eso se ven allí. Sin embargo, tanto al Real Cartagena como a Jaguares los llevé a cuadrangulares", dice Bodhert.

Fue jugador de fútbol, pero sin mucha trascendencia. Como técnico empezó en Expreso Rojo (hoy Tigres), equipo que habitualmente juega en Bogotá y que disputó algunos partidos en Cartagena.

Tras cinco temporadas allí pasó en el 2008 al Real Cartagena y lo ascendió a la primera división.

La final la disputó con Valledupar. El primer partido lo perdió 2-1 como visitante, pero en el estadio Jaime Morón, como local, ganó 2-0 y subió a la A. Sostuvo la categoría en las temporadas 2010 y 2011 hasta su destitución, el 2 de octubre de 2011, tras perder 3-1 ante Águilas Doradas en Itagüí, ocupando la casilla 16.

Un año después fue llamado de nuevo para recuperar la categoría. El 29 de agosto del 2012 recibió el equipo después de la renuncia del técnico Germán "Basílico" González cuando corría la quinta jornada, con cuatro derrotas y una victoria. Bodhert, en 13 partidos, tampoco logró el objetivo de volver a la A, con 2 triunfos, 3 empates y 8 derrotas.

Cuatro años después volvió a la dirección técnica: asumió la orientación de Jaguares Córdoba. Remplazó al paisa Carlos Augusto Navarrete, quien dejó el equipo en la casilla 17 y en zona del descenso.

Tras los dos torneos del año, Jaguares no solo se sostuvo en la Liga, sino también entró a los cuartos de final, instancia que perdió con Santa Fe. Ahora está a 15 puntos de la zona del descenso.

En el Once Caldas se fijaron en él por tres razones: sabe lo que es jugar con la presión del descenso, sus equipos lo hacen bien y potencia jugadores.

Bodhert se define de la siguiente manera: "Tengo mi propia metodología, me gusta el fútbol bien elaborado, me gusta el orden, la disciplina y creo que tengo un buen manejo de grupo".

El nuevo técnico del Once Caldas también explicó por qué aceptó la oferta del Club y no la de la Federación Colombiana de Fútbol: "En mi memoria, el Once Caldas es algo grande, es un referente y quiero hacer historia, crecer y ganar algo como técnico y creo que lo puedo hacer en Manizales".