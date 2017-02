Expresidente George Bush hará el lanzamiento de la moneda en el Superbowl

El expresidente de Estados Unidos George Bush (1989-1993) hará el lanzamiento de la moneda en el Superbowl del próximo domingo, a pocos días de haber salido de un hospital de Texas tras recuperarse de una neumonía.

Roger Goodell, comisionado de la Liga Nacional de Football Americano (NFL), dijo a los periodistas que el 41º presidente, de 92 años, y su esposa Barbara, de 91, estaban ansiosos esperando la final del torneo en Houston.



"Me acerqué de nuevo en diciembre. Estaban muy entusiasmados sobre el deseo de participar y nos sentimos honrados de tenerlos", dijo Goodell.



"Creo que todos ustedes saben que los dos tuvieron algunos problemas de salud recientemente, pero he escuchado que ambos están emocionados y ansiosos de estar aquí. Creo que será una gran manera de comenzar el juego", añadió Goodell.



Bush, que fue ingresado en el Houston Methodist Hospital el 14 de enero por neumonía bacteriana, fue dado de alta el lunes.



La ex primera dama Barbara Bush también fue admitida en la misma instalación con bronquitis pero salió del hospital antes que su marido.



El expresidente Bush sufre de una versión poco común de Parkinson que sólo le afecta la parte inferior del cuerpo, lo que lo ha dejado en una silla de ruedas.



Bush es el más antiguo de los cinco expresidentes vivos de Estados Unidos.