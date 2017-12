Falcao, elegido como mejor deportista de 2017 en Francia

El delantero colombiano Radamel Falcao García cierra un gran 2017 y antes de que termine nuevamente ha sido galardonado en Francia por lo hecho con la camiseta del Mónaco.

El periódico francés Nice-Martín, con base en la provincia de la Costa Azul, eligió a el 'Tigre' como el mejor deportista del año 2017. ‘El Deportista Azul’ es uno de los galardones más importantes en esa región de Francia.

El delantero de la Selección Colombia y que seguramente estará en el Mundial de Rusia 2018, recibió un total de 9.001 votos superando al piloto Charles Lecrec, quien llegó a 5.899. Mario Balotelli ocupó el tercer lugar del podio con 788.

Hay que recordar que Falcao García es actual campeón de la Liga de Francia con el Mónaco.

Thank you all the @Nice_Matin readers for vote. I really appreciate. I feel deeply honoured to be part of this award. Gracias a todos los lectores de Nice Matin por el voto. Me siento muy honrado de esta distinción y de ser parte de esta lista con grandes deportistas.

— Radamel Falcao (@FALCAO) 30 de diciembre de 2017