Faustino Asprilla insulta al Real Madrid

El exfutbolista colombiano, Faustino Asprilla, explotó en redes sociales, por las decisiones arbitrales en el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League, disputado hoy entre el Real Madrid y el Bayern Múnich.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el ex delantero insultó al equipo 'Merengue'. "¡No más! No más robos del Real Madrid; goles en fuera de lugar, expulsiones. No más robos, equipo de ratas".

¡NO MÁS! No más robos del @realmadrid goles en fuera de lugar, expulsiones. No más robos, equipo de ratas... — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) 18 de abril de 2017

La polémica la generó la tarjeta de Arturo Vidal y dos goles de Cristiano que afirman que eran fuera de juego.

El mensaje de Asprilla, en pocas horas, ya ha sido retuiteado más de 8 mil veces y ha conseguido más de 7 mil me gustas.

Lo cierto es que no es la primera vez que Asprilla critica al equipo de James Rodríguez, en otras ocasiones, ya había cuestionado las directivas de Florentino Pérez y a Zinedine Zidane, por no usar al jugador colombiano.

El Real Madrid venció este martes (4-2) y avanzó a semifinales, pero espera su rival.

Finalmente, el mal arbitraje diopara todo en redes sociales, los memes no se hicieron esperar. Aquí alguno de ellos: