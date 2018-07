Federación Colombiana de Fútbol se pronuncia ante acusación de desvío de boletas

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se pronunció ante la formulación de pliego de cargos de la Superintendencia de Industria y Comercio contra varios de sus miembros por su presunta participación en la reventa de boletería durante la pasada eliminatoria, asegurando que siempre ha colaborado con las autoridades para resolver esta investigación y que los funcionarios involucrados mostrarán que sus decisiones fueron correctas. (Lea aquí: Formulan pliegos a la Federación Colombiana de Fútbol por desvío de boletería)

“Tenemos la tranquilidad de que desde el principio de este proceso, hemos colaborado con la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se resuelva esta investigación lo antes posible en beneficio de todos los interesados y, en especial, en beneficio del fútbol colombiano”, indicó la Federación a través de un comunicado.

Asimismo, aseguró que “en el proceso que se está adelantando, la Federación Colombiana de Fútbol y los funcionarios de la misma, involucrados en la investigación, demostrarán su correcto proceder, siendo las principales víctimas y denunciantes de este tipo de conductas con las que se ha violado nuestra buena fe y la de todos los colombianos”.

Sobre la reventa de boletas, la Federación aseguró que este es un fenómeno que no solo se está presentando en el fútbol, pero resaltó que siempre ha estado comprometida para enfrentar esta problemática en el país.

“Desde la Federación Colombiana de Fútbol, vemos con preocupación que la dinámica relativa a la reventa de boletería no es un fenómeno exclusivo del fútbol, sino que afecta a todas las industrias tanto a nivel nacional como internacional, es por esto que nuestro compromiso ha sido y será hacer frente a esta problemática”, indicó la FCF.

Finalmente, la entidad aseguró que no ha sido notificada de la decisión de la Superintendencia y por lo tanto no conoce el documento del proceso, por lo cual no ampliará su posición hasta conocer más detalles de la medida.