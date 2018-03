FIFA confirmó el var para la Copa Mundial de la FIFA Rusia-2018

El sexto Consejo de la FIFA se cumplió este viernes, por primera vez en la historia en Colombia, con sede en el Centro de Negocios Agora de Corferias (Bogotá) donde confirmó que el vídeo de asistencia arbitral (VAR) para la Copa Mundial de la FIFA Rusia-2018 y definió las sedes de los Mundiales Sub17 y Sub20 de 2019, categorías que seguirán en adelante.

La principal decisión fue la ratificación del VAR para el Mundial de Mayores y también que Perú será la sede del Campeonato Mundial Sub17 de 2019 y Polonia estará a cargo de la cita orbital del mismo año en la categoría Sub20, categorías que no serán remplazadas por la Sub18 que estaba en propuesta, por lo que seguirán estas dos categorías, con competencias mundiales cada dos años.

“Fue una decisión importante, histórica, basada en la decisión de IFAB, de hace dos semanas, una decisión que se base sobre los experimentos que hicimos en más de 100 partidos en los últimos dos años que nos dan la certitud de que el VAR ayuda al arbitro y tendremos un fútbol más transparente y justo”, aseguró Giani Infantino, presidente de la FIFA.

El máximo dirigente del fútbol mundial agregó: “El árbitro tiene una tarea complicada y puede cometer errores, pero si tenemos la posibilidad de ayudarle, hemos conseguido algo bueno para ello. En FIFA ya se trabaja desde hace dos años para estar listos para el Mundial, por eso tenemos confianza en nuestro presidente de comité de árbitros, Pierluigi Collina, que son profesionales y van a preparar el cuerpo de árbitros de una manera perfecta para el Mundial”.

De las divisiones que hay en el fútbol por el VAR, sobre todo por el tiempo que se pierde, Infantino explicó: “Los estudios durante dos años han demostrado que con el VAR se pierde un minuto de juego por partido y en saques laterales se pierden siete minutos, si los saques de banda no definen nada y el VAR sí, es realmente importante, además, el porcentaje de aciertos de un árbitro en un partido es del 93% sin el VAR y con el VAR del 99%”.

Infantino también se refirió a la situación política de Rusia: “No nos preocupa en el sentido en que estamos para organizar fútbol, el más importante evento social y de fútbol en el mundo y creemos que el fútbol sirve para que la gente se una y el pueblo ruso está esperando que la gente venga a disfrutar del Mundial, los temas políticos son de ellos, nosotros somos fútbol”.

En la conferencia de prensa, Infantino también fue cuestionado por la seguridad en el Mundial, a lo que aseguró: “Es siempre un tema importante cuando hay competencias internacionales como el Mundial, es claro que nosotros tomamos esto muy serio, pero es una responsabilidad de las autoridades rusas y ellos también lo han tomado muy en serio y nos aseguran que será un mundial muy seguro. Creo que no se puede comparar la seguridad de un Mundial con un partido local, lo que el gobierno ruso pondrá en marcha es excelente, lo vimos en la Copa Confederaciones, luego se entiende siempre antes del mundial que hay algunas polémicas pero aseguro a quienes van a ir estarán muy bien”.

Además, por los escándalos rusos de dopaje, Infantino dejó claro que “estamos haciendo muchas cosas con respecto al dopaje, sobre todo con el caso McLaren. El COI duró cinco años para tener conclusiones, esperamos no demorarnos tanto, pero sí tenemos claro que en partidos FIFA, incluso en el Mundial de Rusia no estarán rusos en participación de control de dopaje, serán oficiales internacionales, sangre, orina, pasaporte biológico y los llevan al laboratorio de Lausana y no hay participación rusa allí, de hecho la FIFA hace pruebas a todos los jugadores rusos y se lo hizo a todos los jugadores rusos en confederaciones, en la EURO2016 y en Mundial 2014 y los resultados fueron negativos”.

Finalmente, con respecto a las candidaturas para el Mundial del 2026, Infantino aclaró que “no hay más candidatos que Marruecos de un lado y la candidatura conjunta de Estados Unidos-Canadá-México, se presentaron las etapas que han pasado y se aprobó el reglamento de la votación al congreso del 13 de junio en Moscú”.

Entre otras determinaciones, Infantino anunció que el fútbol internacional regresará a Irak, sólo a tres ciudades, entre las que no está Bagdad, y también reconoció que siguen estudiando ideas y propuestas para modificar el Mundial de Clubes, argumentando que son una organización mundial y no regional, pero saben que deben reestructurar esa competencia.