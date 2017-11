Fiscal exculpa al Chapecoense y descarta la responsabilidad de brasileños

El fiscal Carlos Humberto Prola Júnior exculpó hoy al Chapecoense y descartó la responsabilidad de algún brasileño en el accidente aéreo ocurrido en Colombia que acabó con la vida de 71 personas, la mayoría miembros de la plantilla, hace justo un año.

"El propio Chapecoense no tenía cómo evaluar que la compañía (boliviana LaMia) operaba de forma irregular y que aquello representaba un riesgo para quien iba a entrar en el avión", afirmó el fiscal en una rueda de prensa en Chapecó, ciudad sede del conjunto del estado de Santa Catarina (sur).



Prola Júnior, uno de los fiscales que participa en las investigaciones abiertas en Brasil sobre la tragedia del 28 de noviembre de 2016, manifestó que no han identificado "ningún elemento que apunte la participación culposa o dolosa de algún brasileño".



De acuerdo con el fiscal, la apertura de la investigación por lo civil en Brasil tenía como objetivo principal depurar la responsabilidad de ciudadanos brasileños en el caso, algo que no han podido constatar después de un año de averiguaciones.



"Las apuraciones deben continuar en Brasil en el ámbito del TCU (Tribunal de Cuentas de la Unión) y de la Fiscalía de Brasilia", apuntó.



Las autoridades del país continuarán prestando su apoyo a sus colegas en Colombia y Bolivia, donde prosiguen las investigaciones para averiguar a los responsables y más concretamente, a los dueños reales de la aeronave en la que viajaban 77 personas cuando se quedó sin combustible y se precipitó sobre un cerro cerca de Medellín.



Esa fatídica noche el modesto Chapecoense viajaba para jugar ante el Atlético Nacional la ida de la final de la Copa Sudamericana 2016, la primera de su historia en un torneo internacional.



En la tragedia murieron 71 de las 77 personas entre futbolistas, preparadores físicos, directivos, periodistas y tripulación.



Con motivo del primer aniversario, el club ha habilitado un espacio en el estadio Arena Condá para una vigilia a fin de que aficionados y los familiares de las víctimas que así lo deseen puedan recordar a los héroes del 'Huracán del Oeste'.