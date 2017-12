Flamengo rompe el sueño del Junior de jugar la final de la Copa Sudamericana

El Flamengo de Brasil, que dirige el colombiano Reinaldo Rueda, rompió hoy el sueño continental del Junior luego de vencerlo 0-2 con un goles de Felipe Vizeu en el estadio Metropolitano y clasificar a la final de la Copa Sudamericana, cuyo título disputará con Independiente de Argentina.

Junior, bajo el liderazgo de Yimmi Chará, buscó remontar el 2-1 de la ida y dominó la primera mitad pero no consiguió saltar con frecuencia la muralla que puso en defensa el entrenador colombiano Reinaldo Rueda para mantener el cero en su arco.



No obstante, Chará, el uruguayo Matías Mier y Teo Gutiérrez consiguieron hacer daño para exigir al portero César, que reemplazó al lesionado Diego Alves, en varias ocasiones.



Con el paso de los minutos, Flamengo se sacudió del dominio local pero tampoco consiguió ser del todo claro, pues tuvo dificultades para hilvanar oportunidades de gol.



Felipe Vizeu abrió el marcador en el minuto 51 en un contraataque en el que se deshizo del central Rafael Pérez y mandó un remate de zurda que se metió al arco del Junior entre las piernas del arquero Sebastián Viera.



El tiburón lució desconcertado tras el gol y no volvió a mostrar su mejor fútbol ante un rival que tampoco logró cerrar la serie y mantuvo en suspenso su clasificación hasta los últimos minutos.



La ilusión de los barranquilleros se rompió en el minuto 87, cuando César le atajó un penalti a Yimmi Chará y acabó con el sueño continental del Junior.



Vizeu anotó en el minuto 91 el segundo gol tras un centro de Rodinei en el que Vizeu anticipó a David Murillo y clasificó a Flamengo a su primera final de Copa Sudamericana.