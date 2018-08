Freddy Marimón ahora le apunta a esquiar para ser más feliz

“Yo no tengo límites”. Esa ha sido siempre su frase de combate.

Freddy Marimón Blanco tiene un espíritu combativo, no se arruga ante nada, se la pasa sonriéndole a la vida y apostándole a grandes metas.

El joven, de 12 años, padece una enfermedad congénita que lo privó de sus miembros inferiores y su brazo izquierdo. Esto, sin embargo, no ha sido impedimento para que él practique el deporte y brille haciendo cada actividad.

Fue medallista de bronce del campeonato mundial de surf adaptado de la ISA, en California (Estados Unidos), en noviembre del año anterior.

“Todo lo que me sucede es gracias a Dios que me permite disfrutar de lo que me gusta y también quiero agradecerle a mi mamá que siempre me da ánimo, y me dice: Freddy, tú puedes”, asegura Marimón, el joven que cautiva a propios y extraños con su gracia.

Lo que viene

El 2019 es un año de nuevos retos para él. Freddy decidió entrenar en la nieve de Colorado, Estados Unidos, con miras a comenzar la preparación que lo lleve a los Juegos Paralímpicos de Pekín 2022.

Para lograrlo se realizarán una serie de clasificatorios en 2020 y 2021.

La razón del cambio

El surf, uno de sus deportes favoritos, no entró a los Paralímpicos de París 2024 y eso hizo cambiar la estrategia.

Andrés Porras, presidente de la Federación Colombiana de Surf, y quien siempre ha respaldado a Freddy, apuntó que: “decidimos que el camino más rápido para que él sea un olimpista son los Juegos de Invierno de Pekín 2022, sabemos que pronto la ISA nos llevará a los paralimpicos de verano, pero por lo pronto lo intentaremos en la nieve”.

Tiene madera

La entrega, disciplina y dedicación acompañan el talento que Dios le dio. Freddy siempre ha sido un enamorado de lo que hace, por eso ha perfeccionado a diario su destreza no solo con entrenamientos en el agua sino en el skatepark de Chambacú o en el de Crespo.

También ha competido en skateboarding y antes estuvo en natación. En ambos mostró calidad.

“Hasta el momento no hemos definido en qué prueba va a competir en la nieve, viajaremos próximamente a Estados Unidos, nos reuniremos con un profesional en el tema de deporte paralímpico para valorar cuál sería la categoría indicada. Él es un experto en los deportes de tabla, entonces creemos que no le será difícil esquiar”, puntualizó Porras.

Una de las posibilidades sería el downhill sentado, en el que el esquiador va encima de un snowboard a unos 100 kilómetros por hora, pero aún no hay nada definido.

Siempre listo

La diferencia es que el esquí es un deporte de tiempo y marca y no de arte y precisión como el surf. En el esquí está enfocado en llegar más rápido, mientras que el surf está siempre apuntándole a que sea vistoso, a enamorar con sus movimientos los ojos de los jueces.

“Lo primero que dominé fue la patineta de ruedas, luego me dijeron que si me animaba a hacer surf, yo fui, estuve en el agua y me gustó mucho. Ahora apareció el esquí en la nieve y también me le mido”, agrega el joven.

El surfista mantendrá su calendario de pruebas internacionales de surf y a estas agregará sus entrenamientos para la nieve en el Centro de Deportes de Invierno de Colorado.