Freddy Marimón Blanco, un talento sin límites que quiere más

Su talento no tiene límites. Nació para grandes cosas en la vida.

Una enfermedad congénita que lo llevó a no contar con sus miembros inferiores ni su brazo izquierdo no pudo derrotarlo. Él, con gallardía, entereza, dedicación y disciplina, ha revertido todo y con apenas 13 años se ha convertido en todo un campeón en el deporte.

El domingo anterior, Freddy Marimón Blanco saboreó otro momento de gloria al ganar dos medallas de oro, en dos categorías diferentes, en el US Open de surf adaptado, realizado en Oceanside, California.

Las preseas doradas fueron en el Open (mayores) y Junior, siendo esas las dos primeras medallas de oro para Colombia en la historia de competiciones internaciones del surf adaptado.

El orgullo de Villas de Aranjuez, un populoso barrio situado en el suroccidente de Cartagena, conversó con El Universal y en sus primeras palabras dijo: “con esfuerzo, dedicación, apoyo y la ayuda de Dios se consigue todo. Yo no hablo por hablar. Estoy feliz, me preparé para dos oros y los conseguí”, sostuvo.

Relató que al momento de ganar las medallas de oro lo primero que hizo fue agradecerle a Dios por este nuevo logro. “Después fui rápido a buscar a mi mamá (Ilsy) para abarzarla, al igual que a mi entrenador Jesús Capote y a Andrés Porras, presidente de la Liga de Surf de Colombia. De momento ha sido el logro más importante, pero en diciembre voy por el oro en el Mundial de Surf Adaptado”, comentó.

Siente que atraviesa por un gran momento deportivo. “Siempre he querido llegar lejos en la vida y gracias a Dios y al deporte lo estoy logrando”.

Marimón será uno de los deportistas que representará a Bolívar en los Juegos Nacionales Paralímpicos, que se realizarán en Cartagena en noviembre del próximo año.

“Mi mensaje para los deportistas de Bolívar es que todo se puede lograr, trabajen con ganas, disciplina, hay que dejar bien en alto el nombre del departamento”, agrega.

Lo que viene

Freddy, quien contó con el apoyo de la Gobernación de Bolívar y el Ministerio de Turismo, se quedará un mes entrenando en California.

Andrés Porras, presidente de la Federación Colombiana de Surf, aseguró que: “luego participará entre el 9 y 11 de noviembre en el Suramericano de

Surf Adaptado en Mar del Plata (Argentina), después, del primero al 10 de diciembre, regresará a California a hacer unas pruebas en la nieve para esquiar y para terminar el año estará del 12 al 16 de ese mes en San Diego en el Mundial de Surf Adaptado”.

Freddy comenzará la preparación que lo lleve a los Juegos Paralímpicos de Pekín 2022. Para estar ahí deberá asistir a una serie de clasificatorios en 2020 y 2021.

El surf no entró a los Paralímpicos de París 2024 y eso hizo que Marimón buscara, a través del esquí en la nieve, la opción de estar presente en unos Juegos Paralímpicos.

“Yo no le tengo miedo a los retos, me los gozo, son un nuevo desafío y eso me gusta. Nunca me imaginé conocer la nieve y ahora no solo la voy a conocer sino a competir en ella. Voy a esta nueva experiencia de la mano de Dios”, recalca.

Además del surf, el joven también mostró un gran talento en la práctica del skatepark, skateboarding y natación.

Freddy cursa séptimo grado en la Institución Educativa Clemente Manuel Zabala. “Desde el primero de octubre no voy a clases por el tema del deporte, pero en el colegio me han facilitado las cosas, me mandan talleres a mi correo electrónico y así me pongo al día con mis deberes escolares”, remata.

Se abren puertas para discapacitados

Los triunfos del joven Freddy han servido para abrir puertas a los discapacitados que no tienen nada que ver con el deporte.

El Distrito, a través del Ider, pondrá a disposición de los discapacitados una playa adaptada en Castillogrande, sector Las Velas.

La playa será dirigida por deportistas, personas del común y turistas en condición de discapacidad. La misma tendrá apertura a partir del próximo 22 de octubre, en un hecho sin atencedentes en Cartagena.

Se pondrán tablas adaptadas para hacer surf, sillas adentro del agua,habrá instructores de surf y, además, se mejorará el acceso para que los discapacitados lleguen sin ninguna complicación.

“Es muy bonito que mis triunfos abran puertas a los demás discacitados. Una playa con estas características sí que hacía falta en Cartagena. Espero estar ahí el día de su inauguración”, dijo Marimón.