5 motivos que explican el mal momento de Real Madrid

Al arrancar la actual temporada del fútbol en Europa muchos habrían apostado por un Real Madrid con la capacidad de luchar por todos los títulos que disputara. Su clara victoria sobre Barcelona en la Supercopa española, en los inicios del año futbolístico, ratificaba esa confianza en el equipo.

Sin embargo, apenas en la mitad del curso, el equipo que dirige Zinedine Zidane ha fracasado en dos de las tres competiciones más importantes y, hoy, pocos creen que pueda salir victorioso en la tercera.

El club merengue abandonó la lucha por el título de la Liga cuando esta apenas iba en su ecuador y los 19 puntos de diferencia que los tienen por debajo del líder Barcelona. Hasta en el discurso de los jugadores cuando hablan con la prensa reflejan que la plantilla resignó sus opciones de recuperar esas diferencias.

El batacazo a esa crisis deportiva que ya estaba implantada en la sede madridista ocurrió el miércoles 24 de enero durante el partido de vuelta de la Copa del Rey. Los blancos llegaron con una ventaja de un gol a asegurar su clasificación en el Santiago Bernabéu ante un rival, a priori, inferior, el Leganés.

Pero como en el fútbol nada está escrito y las fábulas se repiten con personajes encarnados en situaciones actuales, el Leganés se vistió de David para hacer de los madridistas a un Golitat al que dejar derribado en el suelo.

El equipo chico se impuso 2-1 al grande en su propio campo para dar una estocada a una crisis que viene reiterándose en cada fecha y que podría explicarse de diferentes formas, aunque algunos aficionados merengues no encuentren razones para su absurda actualidad.

A continuación cinco razones que podrían explicar el mal momento de Real Madrid.

1. Bajón de jugadores clave: Aunque algunos de ellos no actuaron en la debacle ante Leganés, es cierto que gran parte de los jugadores que solían marcar diferencias en Real Madrid en temporadas pasadas no han estado a la altura.

Este año se ha visto a un Cristiano Ronaldo alejado de sus cifras goleadoras. Con solo 6 tantos, el luso mira de lejos a Lionel Messi, que acumula 19 goles y con quien suele batirse temporada tras temporada por el premio a pichichi.

Benzemá, que se ha afianzado más por su capacidad para generar juego y abrirle espacio a compañeros como Cristiano, ha bajado su nivel y suma su escasez de goles a la poca producción de juego en esta temporada.

También Toni Kros, Marcelo, Isco y Asensio han mostrado estar lejos del nivel que los ponía en el grupo de los mejores futbolistas del mundo.

2. Salida de jugadores importantes y poco protagonismo de los fichajes: El mismo Cristiano Ronaldo dijo a los medios, cuando apenas empezaba la racha de malos resultados, que la plantilla se resentía por la salida de jugadores que fueron importantes. El colombiano James Rodríguez, Álvaro Morata y Pepe ya no están para ayudar y brillan con sus nuevos clubes. Aunque fueron suplentes en la última temporada como madridistas, siempre respondieron cuando tuvieron la oportunidad de ingresar al campo. En cambio, los nuevos refuerzos no lograron tener protagonismo hasta ahora y los que actuaron hasta Leganés dejaron la sensación de no estar a la altura, quizás por la ausencia de minutos disputados.

3. Poca reacción del técnico: Sin contar los tropiezos en Copa y en Champions League, Real Madrid acumula, solo en Liga, cuatro partidos perdidos y cinco empatados. Son 9 duelos en los que los de Zidane dejaron escapar la victoria, una cifra elevada para un club que suele añadirse récords de victorias continuas y que contrasta con los 3 partidos empatados de Barcelona y ninguna derrota.

A esta mala racha el técnico Zinedine Zidane siempre restó importancia y se negó a realizar cambios, tanto de esquemas como de jugadores. Apostó por los mismo jugadores, siempre que no sufrieran lesiones, y no modificó sus tácticas para afrontar los duelos. El juego se fue diluyendo y no apareció una reacción que recondujera el camino.

4. Perdió poderío en casa: De las cuatro derrotas que acumula en la Liga, tres fueron en el Santiago Bernabéu (Ante Villarreal, Barcelona y Betis). La eliminación ante Leganés en Copa también ocurrió en casa. Y dos de los cinco empates se dieron como local.

Con esos resultados, los rivales ya no ven al Santiago Bernabéu como una fortaleza impenetrable y salen a jugar en ese escenario con la confianza de poder llevarse un resultado a favor, a veces motivados incluso por las gradas madridistas, que con pitos y recriminaciones (incluso en los años de los títulos) ahondan la desconfianza de los jugadores blancos.

5. Confianza y motivación: El fútbol es más de mente que de físico. Con esas palabras, el central Sergio Ramos explicó a la prensa que el problema de los jugadores pasa más por asunto de confianza y motivación que por una preparación física.

La magia motivacional que supuso la llegada de Zindane para la plantilla al llegar a dirigir el club parece haber agotado y el técnico parece no haber encontrado la forma para mantenerla arriba ni los planteamientos tácticos para proponer algo distinto.

Aun así, los jugadores respaldan al técnico y esperan poder levantar el nivel en lo que queda de temporada, sobre todo antes del duelo ante París Saint Germain por los octavos de final de la Champions League, un duelo del que puede depender la continuidad del estratega francés.