Agente de James Rodríguez dice que se quedará en Real Madrid

El agente del jugador colombiano James Rodríguez, Jorge Mendes, habló sobre la situación que vive el cucuteño en el Real Madrid.

“James no se irá del Real Madrid en enero”, afirmó el agente al periódico deportivo español AS, sellando los rumores sobre la posible salida en esta etapa del mercado.

Mendes indicó además al periódico que el colombiano no está contento con los minutos que tiene en la plantilla, pues es el jugador número 20 para Zinedine Zidane.

James no aguantó el trato de suplente y al terminar la final en el Mundial De Clubes dijo “no puedo asegurar que me vaya a quedar. Quiero jugar más, ahora tengo siete días para pensar”.

Ese fue el tercer título conseguido por el Madrid en que el colombiano no disputó un solo minuto. James además ha jugado menos de la mitad de minutos posibles con Zidane.

Lucas Vázquez, centrocampista del Real Madrid, también habló sobre James y dijo que espera que continúe en el club merengue. “James es muy amigo mío y espero que se quede porque le tengo mucho cariño y es un grandísimo jugador”, comentó a los periodistas tras el acto en el que ha sido investido embajador del Ayuntamiento de Curtis (La Coruña).

James disfruta de sus vacaciones de Navidad y fin de año en Medellín. En los últimos días se le ha podido ver compartiendo con su hija en una vivienda ubicada a las afueras de Envigado.

El colombiano tendrá que volver a entrenamientos en los próximos días para afrontar el partido ante el Sevilla por Copa del Rey, donde podrá mostrarse ante Zidane.

Cabe señalar, que varios equipos de la Premier League, Alemania y de Italia se han visto interesados en el jugador. Manchester United, Chelsea, PSG, Bayern, Juventus e Inter podrían hacer ofertas por James.

El Chelsea es uno de los más opcionados. Medios españoles hablan de un trueque entre James y el arquero de Chelsea, Thibaut Courtois.