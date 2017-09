América empató en Manizales y volvió a zona de descenso

El gran damnificado de la jornada sabatina de la fecha 13 de la Liga Águila II-2017 fue el América de Cali, que pese a que empató 0-0 con Once Caldas en Manizales, entró en zona de descenso debido al triunfo de Jaguares el viernes anterior frente a Cortuluá.

El cuadro dirigido por Jorge ‘El Polilla’ Da Silva salía con la obligación de buscar los tres puntos en el estadio Palogrande, porque la noche anterior su principal rival en la lucha por el descenso había ganado, pero el resultado no jugó a su favor y ahora se encuentra en una posición complicada.

La jornada del sábado se inició con el juego en el estadio Metropolitano de Bogotá entre Tigres y La Equidad, donde el equipo asegurador logró una importante victoria 3-0, con una destacada actuación de Carmelo Valencia, quien anotó los tres goles del compromiso.

A segunda hora Rionegro Águilas dio la sorpresa en el estadio Atanasio Girardot, al vencer a un deslucido Medellín, con Agustín Vuletich como protagonista, al anotar los dos tantos de la victoria. Aunque el poderoso intentó reaccionar, apenas le alcanzó para descontar con Jonathan Lopera.

El juego entre Bucaramanga y Santa Fe terminó a favor del cuadro leopardo 2-1 en el estadio Alfonso López. Aunque los cardenales empezaron ganando con anotación de Yamilson Rivera, los dirigidos por Jaime de la Pava dieron vuelta al marcador con Franco Arizala y Jhony Cano.

La jornada empezó el pasado viernes con el juego entre Cortuluá y Jaguares, en el estadio Pascual Guerrero de Cali, donde el cuadro vallecaucano perdió 1-3. Darwin López y César Carrillo anotaron para la visita, mientras que Maicol Balanta puso el empate parcial.

Este domingo se completa la fecha 13 de la Liga Águila II-2017 con los juegos: Huila vs. Petrolera, Millonarios vs. Pasto, Cali vs. Tolima y Envigado vs. Nacional. El partido entre Patriotas y Junior quedó aplazado debido al paro de pilotos de la aerolínea Avianca.