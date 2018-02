“Anhelé volver a Europa con un buen equipo y podré hacerlo”, Fabio Duarte

El 9 de junio de 2009 fue la última vez que una etapa de cualquier evento ciclístico en Colombia tuvo la meta en el Alto de La Línea y ese día el ganador fue Fabio Duarte, quien en ese momento era el vigente campeón mundial de ruta en la categoría sub23 y en la siguiente temporada, la de 2010, ganó la Vuelta a Asturias y el Circuito Montañez.

Esos tres años fueron los mejores de la carrera deportiva del cundinamarqués, cuando vestía el uniforme del Colombia es Pasión, cuando compartió un año con el joven Nairo Quintana y cuando era dirigido por Luis Fernando Saldarriaga, con quien reconoce “obtuve los mejores resultados de mi carrera”.

De ese Colombia es Pasión fue fichado por el Geox-TMC de España, donde ganó una etapa del Giro del Trentino, pero ese 2011 fue el último año del equipo, que desapareció y Fabio quedó sin respaldo, algo que encontraría con la creación del Team Colombia para continuar en Europa.

Sin embargo, tras cuatro años de vestir el tricolor nacional con el Team, de nuevo sufrió otra desaparición de equipo, lo que frustró su sueño de continuar en Europa y tuvo que regresar a Colombia para correr con el EPM, el conjunto que lo tuvo dos años para ahora regresar al sueño europeo con el Manzana Postobón, el único equipo de la categoría Continental Pro en Colombia.

- ¿Qué significa vestir de rosa para la temporada 2018?

Para mí es un orgullo estar en el Manzana Postobón porque es uno de los mejores equipos del país y creo que es una buena oportunidad para regresar a Europa y hacer las carreras importantes que tenemos como la Vuelta a Cataluña, donde esperamos todo nos salga bien.

- ¿Qué representa Luis Fernando Saldarriaga para su carrera deportiva?

Mucho, porque los mejores resultados los obtuve cuando estaba con él, cuando fui campeón del mundo, también gané el circuito Montañez, fui segundo en la Vuelta a Asturias (ahora es campeón porque el ganador, Tino Zaballa, fue suspendido por dopaje, le quitaron el primer lugar y le dieron el título a Fabio) y de varias carreras importantes. Ahora con la preparación que llevo me he sentido muy bien y me di cuenta que me faltaba mucha preparación física para empezar el año bien.

- ¿Le gusta la idea de volver a Europa?

Sí claro, anhelé estos estos dos años que estuve en Colombia, sentía un poco de envidia ver a mis otros compañeros correr en Europa, pero siempre tuve la ilusión de llegar a un buen equipo y se ha dado la oportunidad.

- ¿De qué sirvieron estos dos años en Colombia?

Para madurar, para pensar las cosas diferentes, saber aprovechar los momentos cuando uno está en Europa y muchas otras cosas personales.

- ¿Sintió que volver a Europa estaba muy lejos?

Sí, la verdad estaba un poco complicado, porque el regresar a Colombia y estar dos años me puso a pensar y a analizar que para volver a Europa lo debía hacer con un buen equipo y gracias a Dios se dieron las cosas.

- ¿Cómo siente al Manzana Postobón, si es el buen equipo para regresar a Europa?

Claro, porque somos una gran familia, todos pensamos en equipo, que es lo más importante y siempre pensamos en obtener lo mejor para nosotros, para nuestros patrocinadores y en mejorar cada día con cada trabajo y lo más importante es pensar en las carreras que tenemos por delante.

- ¿Cómo analiza este Manzana Postobón al que llega?

Son jóvenes, pero ya tienen mucha experiencia porque hicieron una Vuelta a España, tienen personalidad y eso me llena de tranquilidad porque llego a un equipo que ya ha vivido lo que yo viví y eso marcará la diferencia en Europa.

- ¿Cómo asume la responsabilidad de llegar a liderar el equipo?

Estoy mentalizado en salir a aprovechar cada carrera, en dar lo mejor de mi en cada etapa y carrera, algo que viene acorde con mi trabajo personal y el del equipo.