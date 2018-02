Arquera de la selección Ecuador es el nuevo refuerzo de Real Cartagena femenino

Real Cartagena femenino anunció a Irene Tobar, portera de la selección Ecuador, como su nuevo gran refuerzo para lo que será el segundo año del fútbol profesional colombiano en Colombia.

La portera, de 28 años, llega como una garantía de seguridad en la zaga del equipo cartagenero, que este año buscará tener mayor protagonismo que el que tuvo en su debut el año pasado.

“Estoy agradecida con el club por esta oportunidad que me está dando Colombia, esto es muy importante para el fútbol de mi país. Mis compañeras me han acogido de gran manera”, dijo Tobar, que ya se puso a disposición del cuerpo técnico, integrado por Pedro Valdés, Luis Mastrascusa y Yeison Barrios.

Tobar habló de su experiencia en la selección ecuatoriana, con la que disputó un Mundial de la FIFA, y de sus logros en el fútbol de su país.

“Vengo jugando en la Selección desde 2008 y me he mantenido en el puesto hasta ahora, eso habla de mis capacidades y de mi compromiso. Además he jugado en Roca Fuerte, con el que fui bicampeona nacional; de ahí pasé a Unión Española donde también nos coronamos bicampeones: soy una de las pocas jugadoras que ha conseguido 4 títulos en el fútbol ecuatoriano. A raíz de estos logros he podido jugar un Mundial, campeonatos Sudamericanos con la selección y Copa Libertadores”, contó.

Irene Tobar dijo que espera adaptarse con rapidez al equipo y a la ciudad, dado que el clima es parecido al de su natal Guayaquil.

Entre tanto, el entrenador Pedro Valdés habló de la tranquilidad que le brinda el poder contar con una jugadora de la jerarquía de Irene Tobar.

“Su llegada significa cubirir una posición que nos hacía falta. Esperemos que corresponda a las expectativas. Es una arquera que viene de la selección de Ecuador, con partidos internacionales. Tiene una experiencia que tiene que poner al servicio del grupo”, apuntó el estratega.

Real Cartagena, que integra el Grupo D junto a Atlético Nacional, Envigado Formas íntimas, Junior de Barranquilla y Unión Magdalena, empezará su participación en el rentado nacional a partir del 11 de febrero.