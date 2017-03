Así es la brecha económica en la Liga Águila

El presupuesto del Atlético Nacional para este año es de $70 mil millones. La cifra, entregada por su presidente Juan Carlos de la Cuesta, equivale a los recursos de nueve clubes que juegan la Liga.

Los gastos generales del campeón de Copa Libertadores en el 2016 serán los que emplearán para operar sus clubes los dirigentes de Atlético Huila, Alianza Petrolera, Deportivo Pasto, Atlético Bucaramanga, Patriotas, Cortuluá, Jaguares, Rionegro Águilas y Tigres.

A la hora de mirar presupuesto y patrocinadores se abre una brecha entre las llamadas plazas o clubes grandes. Nacional dobla a Medellín, América, Junior, Cali, Millonarios y Santa Fe, pero estos a su vez también superan a los demás. En cuanto a marcas, mientras a los primeros los patrocinan multinacionales, los otros tienen alcaldías, gobernaciones, licoreras y empresas locales.

UN BUEN EQUIPO

Para Juan Carlos de la Cuesta la clave de todo está en armar un buen proyecto deportivo: "El equipo es el motor de todo, pero se logra también con buenas estrategias comerciales o de mercadeo", dice el ejecutivo.

Para los dirigentes consultados por LA PATRIA es inocultable el giro que han dado las grandes marcas para publicitar en el fútbol. Postobón, por ejemplo, es dueña del Atlético Nacional, y Águila compró el nombre de los torneos de la Dimayor. Antes, ambas empresas se peleaban por poner el nombre de sus productos en las camisetas de los equipos.

"Hay que invitar al sector privado para que traiga sus marcas al fútbol. Esto es un círculo virtuoso. Teniendo un mejor equipo hay mayores opciones de ganar y sumar en todo", dice De la Cuesta.

El presidente del verde considera que la violencia ha afectado el mercadeo del fútbol, pero cree que no es un hecho exclusivo de este deporte, sino de toda la sociedad.

SIN HISTORIA

Carlos Mario Zuluaga, presidente de La Equidad, con $15 mil millones de presupuesto este año, explica que es complicado vender comercialmente su equipo con Millonarios y Santa Fe al lado.

"A la hora de vender es complejo porque la gente tiene la recordación de marca con Santa Fe y Millonarios. Nosotros tenemos el apoyo de nuestra empresa, pero de afuera están con nosotros Cotrafa y Colanta", comenta Zuluaga.

El caldense Juan Carlos Murillo, gerente de mercadeo del Junior, explica que hay una serie de factores que inciden en el mercadeo de los equipos de fútbol. Contó que la camiseta del onceno costeño está vendida en $6 mil 500 millones.

Murillo, quien fue jefe de mercadeo en el Once Caldas en el 2004, cuando se ganó la Copa Libertadores de América, esgrime que mientras los clubes grandes hacen mercadeo o negocios, a los demás, en términos generales les ayudan.

"Hay muchas fragilidades porque no tienen departamentos de mercadeo competentes. Y lo más grave, por echarle mano a la plata ligero, tercerean el negocio", cuenta Murillo.

Cortuluá, equipo que emigró a Cali por el cierre de su estadio, tiene el patrocino de Simoniz, empresa que no le da más de $100 millones, según su presidente, Óscar Ignacio Martán. Incluso, cuenta el dirigente que con la llegada a Cali pensó que las taquillas podrían ayudarle, pero las supuestas amenazas de las barras han impedido que los equipos tradicionales lleguen con sus grupos.

Tigres es el equipo más nuevo en la Liga, tiene apenas un presupuesto de $2 mil 500 millones, el 3,5% del total del presupuesto del Atlético Nacional. Édgar Jesús Páez, su presidente, dice que no tiene patrocinadores porque no es fácil mercadear un equipo recién ascendido: "Nosotros vivimos de las taquillas y del aporte que hacemos los 10 socios al comienzo del año".

Aunque no es una garantía para lograr títulos y estrellas, los presupuestos, los patrocinadores y el modelo empresarial de los clubes están abriendo una brecha entre los 20 equipos que juegan la Liga.

DEPENDEN DE DIMAYOR

Muchos de los equipos de la Liga dependen hoy de lo que les da la Dimayor por varios conceptos. A los socios fundadores o clase A, les giran $180 millones mensuales por el negocio de la televisión. Se calculan que son $3 mil millones en el año. Además, en marzo les entregan $350 millones como auxilio hotelero y al finalizar la temporada les dan $300 millones más por proyección financiera y reliquidación.

LA PLATA INTERNACIONAL

La Copa Libertadores y la Copa Suramericana también son el sueño económico de los clubes, no solo por los premios y las taquillas, sino también, por la opción de transferir jugadores.

A la Libertadores accedieron Nacional (campeón Copa Libertadores 2016), Medellín (campeón Liga Águila I), Santa Fe (campeón Liga Águila II), Millonarios (Reclasificación) y Junior (Reclasificación).

La Conmebol premiará de la siguiente manera: En primera fase da 250 mil dólares, en segunda y tercera, 400 mil, respectivamente. En fase de grupos, 600 mil por los tres partidos. Luego, 750 mil en octavos, 950 mil en cuartos, 1 millón 250 mil en semifinales, 1 millón 500 mil para el subcampeón y 3 millones de dólares al campeón.

En la Suramericana están Tolima (tercero de la Copa Águila), Deportivo Cali (Reclasificación), Patriotas (Reclasificación) y Rionegro Águilas (Reclasificación). En primera fase les dan 250 mil y en la segunda 300 mil. En octavos 375 mil, en cuartos serán 450 mil y en semifinales 550 mil. El club que quede subcampeón recibirá 1 millón de dólares y el campeón 2 millones.

CIFRAS EN DÓLARES

Presupuestos y marcas

El siguiente gráfico muestra los presupuestos de los 20 equipos de la Liga y sus principales patrocinadores.

Clubes Presupuesto Patrocinadores

Atlético Nacional $70.000 millones Postobón, Suzuki y Nike

Medellín $48.000 millones Pepsi, Surtimax, Coordinadora y Alquería

América de Cali $30.000 millones Pepsi Cola, Adidas y Superinter

Atlético Junior $30.000 millones Águila, Tigo y Supergiros

Deportivo Cali $30.000 millones Umbro, Siesa, Deopies y Postobón

Millonarios $No suministrado Pepsi, Adidas, Néctar y Cafam

Independiente Santa Fe $No suministrado Huawei, Néctar y Umbro

Equidad FC $15.000 millones Aseguradora, Cotrafa y Colanta

Tolima $12.000 millones Glacial, Mercacentro y Gulf

Once Caldas $12.000 millones Alcaldía de Manizales y Licorera de Caldas

Atlético Huila $12.000 millones Electrohuila, Colpatria y Coomotor

Alianza Petrolera $10.500 millones Comutrasan, Simoniz y Electrosantander

Deportivo Pasto $10.000 millones Gobernación de Nariño, Alcaldía de Pasto y Cedenar

A. Bucaramanga $8.000 millones Freskaleche

Patriotas FC $8.000 millones Licorera de Boyacá, Colpatria y Cementos Patriotas

Cortuluá $7.000 millones Simoniz

Jaguares FC $6.800 millones A. de Montería, G. de Córdoba, Mis Carnes Parrilla

Águilas Rionegro $5.000 millones Municipio Rionegro

Tigres FC $2.500 millones No tiene (tiene dos por confirmar)

Envigado No suministrado Alcaldía de Envigado y Kaxón

Nota: cifras y datos proporcionados por los presidentes de cada Club.