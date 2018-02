Así jugó el Paris Saint Germain ante Real Madrid

Así jugó el París Saint Germain el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid disputado en el estadio Santiago Bernabéu.



Areola (6): el portero francés realizó tres buenas paradas en la primera mitad que salvaron a su equipo. La primera despejando un balón con la cara en un mano a mano con Cristiano, la segunda atrapando un remate de cabeza de Ramos y la tercera con una parada a disparo de Benzema. No estuvo acertado a los 82 minutos cuando despejó mal un balón que rebotó en Cristiano y supuso el segundo gol del Real Madrid.



Dani Alves (6): el brasileño fue el jugador más pitado de todo el PSG. Por la banda derecha estuvo muy participativo y buscó siempre el balón. En la primera mitad se excedió más de lo necesario en ataque y alguna vez le pudo salir caro a su equipo por el hueco que dejó y que supo tapar bien Kimpembe. Acabó jugando de extremo con más libertad de movimientos.



Marquinhos (7): el central brasileño estuvo muy solido en defensa, lideró la zaga desde su posición y frenó muy bien, sobre todo por alto, las acometidas del Real Madrid. Se pasó todo el partido dando órdenes y continuamente estuvo hablando con sus compañeros de defensa para que no incurrieran en fuera de juego con la línea adelantada.



Kimpembe (6): el joven defensa francés destacó por su rapidez en las jugadas ofensivas de contragolpe del Real Madrid cortando eficazmente las internadas de Cristiano Ronaldo e Isco. En la segunda mitad se contagió del descontrol que tuvo su equipo en algunas fases y que provocaron cierta fragilidad defensiva.



Berchiche (6): estuvo menos incisivo en ataque por la banda izquierda que Alves por la derecha. Se le vio más atento en no perder la posición que en acompañar a sus compañeros en las jugadas ofensivas. Cumplió y no tuvo ningún error de bulto que empañara su actuación.



Verrati (5): el italiano fue menos determinante que en otras ocasiones porque en el Santiago Bernabéu tuvo menos margen para pensar con el balón en los pies que en otros campos. No brilló especialmente y en ciertas fases del choque estuvo muy diluido, algo que acusó su equipo en la medular.



Lo Celso (4): aportó físico en el centro del campo y fue determinante en la primera parte con el penalti que cometió a los 43 minutos sobre Toni Kroos y que supuso el empate del Real Madrid. Anteriormente había hecho una falta en la frontal del área a Isco que supuso una ocasión muy clara para el Real Madrid y por la que vio cartulina amarilla. Fue sustituido a los 84 minutos.



Rabiot (6): marcó el gol de su equipo a los 33 minutos al llegar desde la segunda línea a recoger un balón que solo tuvo que ajustar con su disparo. En la segunda parte participó menos en el juego que en la primera y cometió el error de no cubrir bien la llegada de Marcelo para el remate del tercer gol del Real Madrid. Vio la cartulina amarilla a los 63 minutos por una falta defensiva.



Mbappé (6): muy rápido en sus acciones pero con poca profundidad en los metros finales. Inició la jugada del primer gol desde la banda derecha y fue quién puso el centro que posteriormente tocó Cavani y luego remató Rabiot. En la primera mitad tuvo una ocasión clara con un disparo por bajo que sacó Keylor y en la segunda probó al costarricense con otro remate que repelió el cancerbero. Dejó destellos de su calidad pero no fue lo determinante que la cita requería.



Cavani (5): el delantero uruguayo fue de más a menos en el partido y acabó sustituido a los 64 minutos. Participó poco en el juego, aunque buscó el balón constantemente corriendo de un lado a otro e incluso bajando a recibir hasta el centro del campo para ayudar en defensa. Pudo marcar en la primera mitad con un remate a la media vuelta que Casemiro despejó a córner.



Neymar (6): el brasileño fue sin duda el jugador que más lo intentó de su equipo. Casi todas las jugadas de ataque pasaron por sus pies aunque en varias ocasiones se equivocó en el pase final que hubiera podido ser gol. Estuvo muy participativo pero pecó de individualista en ocasiones. A los 13 minutos vio la cartulina amarilla por una falta a Nacho.



Meunier (5): el jugador belga sustituyó a Cavani a los 64 minutos y se situó en el lateral derecho del PSG para dejar más libertad en ataque a Dani Alves. Se limitó a no perder la posesión, asegurar sus pases y cumplir en la faceta defensiva.