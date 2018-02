Así jugó el Real Madrid ante el PSG la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones:

Keylor Navas (7): fue decisivo con una parada clave a Mbappé en el segundo tiempo cuando el partido estaba empatado. Nada pudo hacer en el gol del PSG. Su reducida participación en el primer acto se redujo a un disparo blando de Neymar y ver pasar el obús de Rabiot, cuando le fusiló a placer. Ganó protagonismo en la segunda mitad, mostrando firmeza y buenos reflejos.



Nacho Fernández (6): encaraba el papel más complicado encargado del marcaje a Neymar, jugando fuera de su posición más habitual, en banda por la baja de Carvajal. Intentó encimar siempre al brasileño pero sufrió, aunque el sistema de ayudas diseñado por Zidane siempre provocaba que un compañero acudiese al rescate. Pudo recibir amarilla la primera vez que le encaró con espacio Neymar pero el árbitro se la perdonó. Sin embargo le sacó una a su rival cuando lo derribó por detrás. Con el paso del partido se fue asentando y acabó saliendo airoso. Fue amonestado a los 78 minutos.



Varane (6): su primera aparición llegó a los 52 minutos para salvar un centro envenenado con aroma a gol. Estuvo firme desde entonces, mostrando sus virtudes en defensa en los minutos de dominio francés, muy rápido al corte y metido en el partido dando buena salida de balón.



Sergio Ramos (7): lideró con su raza habitual a la zaga madridista. Su primera aparición fue en ataque con un testarazo a los 32 minutos. Fue un aviso de cada incorporación al ataque, explotando su juego aéreo aunque sin poder encontrar el gol. También lo hizo en defensa. Achicó por alto las acciones a balón parado del PSG. A los 54 minutos salvó un disparo peligroso con su cuerpo en una acción en la que pidieron mano. Y estuvo salvador desde el suelo, tras un rechace de córner en un disparo que iba a gol.



Marcelo (9): el inicio repleto de casta del Real Madrid tuvo en el brasileño el gran referente. Estuvo en todas las acciones ofensivas, inventando regates imposibles y siendo un puñal por banda izquierda. Dio el susto a los 9 minutos por un choque con Dani Alves que le dañó la muñeca derecha. En defensa fue superado por primera vez por Mbappé en la acción que costó el gol. En la segunda parte rebajó su presencia en ataque y se centró en defender las subidas de Álves, hasta que en los instantes finales firmó una gran acción que acabó remachando a la red tras centro de Asensio y encontrando el premio a su gran partido.



Casemiro (5): no encontró su papel en el partido, descentrado por tener siempre un ojo en las ayudas a Nacho en el lateral. Apenas tuvo protagonismo con balón y en defensa tampoco colaboró para aumentar el equilibrio del Real Madrid. Se vació en la lucha pero con menor brillantez que en otros encuentros.



Kroos (6): su aparición en área contraria fue decisiva para dar la vuelta al partido. Derribado por Lo Celso provocó el penalti que empataba el encuentro. Cuando tuvo oportunidad buscó el disparo aunque su objetivo fue poner músculo en el centro del campo para ganar la batalla en la medular. A los 35 minutos realizó una entrada durísima a Mbappé que no recibió el castigo de la amarilla por el colegiado. Siempre brillante en las acciones a balón parado.



Modric (6): el cerebro del juego del Real Madrid no tuvo un día vistoso pero sí efectivo. Dio velocidad al juego, leyendo bien las transiciones y nutriendo a sus compañeros de buenos pases. No asomó por área rival ni pudo generar peligro con sus disparos.



Isco (7): la sorpresa en el once de Zidane comenzó extra motivado, bajó a recibir a una zona clave buscando a Lo Celso fuera de su posición habitual. Su entrega le hizo robar a Verrati en zona alta y provocar una falta peligrosa al borde del área. Se desgastó con un trabajo excelso en defensa, de continuas ayudas a Nacho. Fue amonestado a las 32 minutos. Intentaba dar su visión en el pase y desequilibrar arriba y a la vez cerrar atrás, como demostraba robando a Mbappé a los 41 minutos. Se marchó asfixiado por el esfuerzo con el reconocimiento de la afición madridista.



Cristiano Ronaldo (9): el rey del gol de la Liga de Campeones volvió a ser decisivo en un partido señalado. Superó el centenar de goles en 'Champions' con el Real Madrid para llegar a 101 con un doblete que impulsó la remontada. Había comenzado el partido disparando cruzado a los 3 minutos y chutando una falta arriba cuando buscaba la escuadra. Perdonó una contra con espacios que le dejó mano a mano ante Areola, pero no le tembló el pulso para marcar de penalti al borde del descanso. Siempre preparado para el remate en la zona del 9 esperó su momento. A los 77 se estrelló con la defensa tras pase de Bale y encontró el premio a los 83, con fortuna al pase de Asensio.



Benzema (6): buscó la gloria con actitud en un día que serviría para perdonar su temporada, pero extendió su línea gris. Se vació en la presión, intentó asociarse con sus compañeros en las pocas apariciones que tuvo con balón y provocó la mejor parara de Areola a un minuto del descanso que dio paso a la acción del penalti. Fue silbado a los 57 minutos tras un pase a la grada en una mala acción. Fue el primer cambio de Zidane.

Bale (6): su suplencia era inesperada por todos, la primera vez que lo descarta Zidane en un partido grande estando en buenas condiciones. Entró a los 68 minutos en lugar de Benzema para jugar en punta junto a Cristiano. Aportó movilidad, buscando siempre la zona por donde aparecer para generar peligro. Lo consiguió en la derecha para encontrar a Cristiano.



Lucas Vázquez (6): cumplió con el papel que le encomendó Zidane, ayudar en defensa a Nacho y buscar alguna acción en la banda derecha. La ocasión en la que se marchó fue derribado y sirvió para perder tiempo cuando el Real Madrid ya ganaba por dos goles de ventaja.



Marco Asensio (9): tuvo once minutos para dejar una exhibición de personalidad y poner dos centros de gol a Cristiano Ronaldo y Marcelo. Se situó en banda izquierda y desequilibró pidiendo mucho más protagonismo a Zidane.