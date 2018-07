Así se han reforzado los clubes de la Liga Águila

El fútbol no para y tras finalizar el Mundial de Rusia 2018, la Liga Águila arranca con el segundo certamen del año, luego del título de Deportes Tolima en el primer semestre.

Tras las vacaciones de mitad de año, varios clubes apostaron por reforzar sus plantillas para disputar el título, mientras que otros lo hicieron con la mente puesta en los certámenes internacionales en los que tendrán acción.

El equipo que más se movió fue Boyacá Chicó, al que llegaron 11 jugadores y salieron 10. Entre tanto, Envigado fue el que menos se movió al no registrar de momento ventas ni compras.

La Liga arranca el viernes 20 de julio con el duelo entre Alianza Petrolera y La Equidad, a las 5:00 de la tarde.

El sábado se disputarán los duelos Deportivo Pasto vs Rionegro Águilas, a las 5:30 p.m; Atlético Bucaramanga vs Junior, 6:00 p.m; y Envigado vs Deportivo Cali, a las 7:45 p.m.

La jornada continuará el domingo con los choques Patriotas vs Santa Fe, 3:00 p.m; Jaguares vs Once Caldas, 5:00 p.m., y Millonarios vs Chicó, 5:15 p.m.

El martes 24 Atlético Huila jugará con Independiente Medellín a las 6:00 p.m., y América los hará ante Leones, a 8:00 p.m.

La jornada finalizará el miércoles con un choque que revive la última final entre Nacional y Tolima, en el Atanasio Girardot, a partir de las 7:45 de la noche.

ALTAS Y BAJAS:

Atlético Nacional

Altas: Yerson Candelo (Querétaro). Déiver Machado (Genk), Carlos Rivas (New York Red Bulls), Juan Pablo Ramírez (Pasto).

Bajas: Camilo Zúñiga (se retiró), Ronaldo Lucena (Deportivo Táchira), Diego Arias (Once Caldas), Jackson Montaño (Alianza Petrolera), Hadier Borja (América de Cali), Juan Pablo Nieto (Once Caldas), Rafael Delgado, Macnelly Torres.

Millonarios

Altas: Christian Marrugo (Puebla), Óscar Barreto (Aves)

Bajas:

Santa Fe:

Altas: Guilermo Sanguinetti (DT), Carmelo Valencia, Luis Manuel Seijas (Chapecoense), Jorge Aguirre (Junior), Diego Guastavino (Liverpool de Uruguay), Hernán Burbano (León), Arley Rodríguez (Lobos BUAP).

Bajas: William Tesillo (León), Armando Vargas (Pasto), Brayan Fernández (Pasto). 3

Medellín

Altas: Octavio Zambrano (DT), Elvis Perlaza (Atlético Huila), Larry Angulo, Jean Carlos Blanco (CSKA Sofía), Deinner Quiñónes (Jaguares), Luis Luna Quintero (Delfín).

Bajas: Daniel Restrepo, Gabriel Díaz, Santiago Echeverría, Brayan Angulo, Jhon 'Goma' Hernández, William Parra Sinisterra, Elacio Córdoba (Huila).

América de Cali

Altas: Jhonatan Pérez (Alianza Petrolera), Larry Vásquez (Tigres de México), Joseph Cox (Envigado), Yesús Cabrera (regreso de préstamo), Alvino Volpi Neto (Tubarão), Hadier Borja (Nacional), Pedro Franco (Boluspor).

Bajas: Juan Camilo Angulo (Cali), Harrinson Canchimbo, Kevin Ramírez, Darío Botinelli (Audax Italiano), Iván Vélez, Luis Tipton (Cortuluá), Arnol Palacios (Pasto), Elkin Blanco, Eder Castañeda (Junior). Iván Vélez.

Deportivo Cali

Altas: Juan Camilo Angulo (América). Matías Cabrera (Defensor Sporting), Miguel Murillo (regresa).

Bajas: Pablo Sabbag (Tondela), Néstor Moiraghi, Jow Cardona (Ceará).

Junior

Altas: Iván Rivas (Patriotas), Eder Castañeda (América).

Bajas: Yimmi Chará (Atlético de Mineiro), Matías Mier (La Equidad), Jorge Arias (Olimpia), Jorge Aguirre (Santa Fe).

Tolima

Altas: Jader Obrian (Cúcuta Deportivo), Daniel Cataño (Medellín), Andrés Ramiro Escobar (Estudiantes), Luis González, Jorge Luis Ramos (Huila).

Bajas: Sebastián Villa (Boca Juniors), José Lloreda, Wálter Restrepo, Cléider Alzáte, Ángelo Rodríguez (Minnesota United).

Once Caldas

​Altas: Edwin Velasco (Atlético Nacional), Diego Arias (Atlético Nacional), Kevin Londoño (Jaguares), Andrés Felipe Correa (Atlético Huila), Juan David Rodríguez (Atlético Huila), Bísmar Córdoba (Deportes Tolima) y Juan Pablo Nieto (Atlético Nacional), Ricardo Steer (Jaguares).

Bajas: Yesus Cabrera (América), Uvaldo Luna y Hárrison Henao (Alianza Petrolera).

La Equidad

Altas: Matías Mier (Junior), Pablo Lima (Villa Teresa), Luis Alberto Perea (CD FAS, El Salvador), Óscar Bernal (Santos Laguna).

Bajas: Cristian Bonilla (Al-Fayha FC, ARA), Fabián Vargas y Diego Valoyes (Talleres de Córdoba) 3

Huila

Altas: Tomás Maya (Pasto), Daniel Duarte (Boyacá Chicó), Elacio Córdoba (Independiente Medellín), Lucas Trejo (Monagas).

Bajas: Mayer Candelo (Cortuluá), Juan Camilo Vela (Chicó), Carlos Ramírez (Rionegro Águilas), Andrés Felipe Correa (Once Caldas), Juan David Rodríguez (Once Caldas), Elvis Perlaza (Independiente Medellín), John Jairo Lozano (Deportivo Cuenca, ECU), Jorge Luis Ramos (Tolima).

Bucaramanga

Altas: Carlos Mario Hoyos (DT), César Quintero (Deportes Tolima), Henry Alcídes Pernía (Deportivo Lara, Venezuela), Marvin Vallecilla (UCR, Costa Rica), Luis Delgado (Deportes Tolima), Miguel Medina (Cortuluá), Maximiliano Núñez (ARG).

Bajas: Álex Díaz, Martín González, Lewis Ochoa, Javier Barros, Johnatan Estrada, José Cortés, Franco Arizala, Jossymar Gómez (Boyacá Chicó), Luis Alberto Ojeda.

Boyacá Chicó

Altas: Jonathan Garay (Tigres), Félix García, (Deportivo Pasto), Juan Camilo Vela (Atlético Huila), Óscar Rodas (Zamora FC), Jossymar Gómez (Atlético Bucaramanga), Jéfferson Angulo (Fortaleza), Juan Manuel Leyton (Tigres), Juan Ramón Barrera (Metropolitanos), John Edwar González (JBL Zulia), Víctor Arzayus (Chicó de Guayana), Jaime Ayala Jain (Celaya F.C.).

Bajas: José Escobar (Jaguares de Córdoba), Daniel Duarte (Atlético Huila), Gerson Navarro, Andrés Varón, Luis Toloza, Carlos Díaz, Déiver Hinojosa, Yilber Tobar, Michel Vásquez, Ronal Rengifo.

Leones

Altas: Daniel Restrepo (Independiente Medellín), Daniel Mantilla (Real Santander), Kevin Rendón, Yessy Mena, Víctor Córdoba, Francisco García, Carlos Gallego.

Bajas: Jeison Medina (Real Zaragoza, ESP), Eliécer Espinosa (Municipal Limeño), Wilmar Cruz (Deportivo Pasto), Duván González, Daniel Osorio, Mateo Serna, Luis Hernando Vélez, Juan Pablo Ramírez.

Rionegro Águilas

Altas: Jorge Luis Bernal (DT), Roque Caballero (Cúcuta Deportivo), Carlos Ramírez (Rionegro Águilas), Édinson Toloza (Deportivo Pasto), Lucero Álvarez (Lobos BUAP, MEX) 5

Bajas: Hernán Torres (FBC Melgar), Jhonny Meza (Real Cartagena), Édinson Palomino (Deportivo Pasto)

Patriotas

Altas: Ramiro Fergonzi (Club Atlético Mitre), Carlos Rivas (Correcaminos UAT), Jhoaho Hinestroza (Torque)

Bajas: Iván Rivas (Junior).

Jaguares

Altas: José Húber Escobar (Boyacá Chicó), Olmes García (Real Oviedo), Juan Vogliotti (Monagas), Johny Cano, John Stiven Rivera (Ñublense).

Bajas: Nelson Ramos, Alexander González, Juan Balanta, Kevin Londoño (Once Caldas), Léiner Escalante (Junior), Sebastián Herrera, Ricardo Steer (Once Caldas), Deinner Quiñónes (Medellín).

Envigado

Altas: sin confirmar aún

Bajas: sin confirmar

Deportivo Pasto

Altas: Mario Ramírez (Orsomarso), Martín Payares (Orsomarso), Éderson Moreno (Orsomarso), Árnol Palacios (América de Cali), Matías Santos (Tiburones Rojos, México), Wílmar Cruz (Itagüí Leones), Daniel Restrepo (Bogotá FC), Brayan Fernández (Santa Fe), Armando Vargas (Santa Fe), Luis Fernando Copete.

Bajas: Ernesto Hernández, Jimmy Valoyes, Michael Ortega, Víctor Aquino (Deportivo Táchira), Félix García (Boyacá Chicó), Édinson Toloza (Rionegro Águilas), Geovanni Martínez, Dahwling Leudo, Tomás Maya (Atlético Huila).

Alianza Petrolera

Altas: Hárrison Henao (Once Caldas), Daniel Santa (regresa), Jackson Montaño (Atlético Nacional), Sebastian Osorio (Fortaleza).

Bajas: Daniel Briceño, Jhonatan Pérez (América de Cali), Carlos Cermeño (Deportivo Táchira), Víctor Córdoba.