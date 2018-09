Así se jugarán las semifinales de la Copa Águila

Once Caldas, dirigido por Hubert Bodhert, se clasificó a semifinales de la Copa Águila. // COLPRENSA

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Águila dejó como clasificados a Once Caldas, Leones y Millonarios, que definieron desde los doce pasos sus tiquetes a las semifinales y se suman a Atlético Nacional, clasificado la semana pasada luego de vencer a Junior en la llave.

El primer partido se disputó en el estadio Palogrande de Manizales en donde Once Caldas venció 6-5 a Santa Fe en la tanda de penales luego de que en los 90 minutos reglamentarios no se lograra abrir el marcador. Desde los doce pasos, el conjunto dirigido por Hubert Boderth logró la clasificación luego de disputar un partido parejo y con pocas opciones de gol.

En la tanda de penales, Baldomero Perlaza envió su cobro por encima del arco poniendo en desventaja a los cardenales para que luego Diego Arias anotara para el local y venciera al arquero cardenal, dándole el tiquete a la siguiente ronda al conjunto albo.

Asimismo, en un interesante partido Leones venció en los penales 4-2 a la Equidad en el estadio Metropolitano de Techo. Sorpresivamente el conjunto asegurador perdió la posibilidad de pasar a la siguiente ronda a pesar de tener la ventaja de un 3-1, ya que el conjunto felino reaccionó y marcó la paridad en el tiempo de adición, obligando a decidir el cupo desde los doce pasos.

En los cobros de punto penal, la figura fue el arquero Cristian Arroyave quien logró atajar en dos oportunidades para darle el triunfo a Leones y meterse en las instancias finales, en donde el conjunto dirigido por Amaranto Perea enfrentará a Atlético Nacional.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Millonarios, que venció 3-1 a Jaguares en el estadio el Campín de Bogotá en los cobros de punto penal. En un interesante partido y con varias opciones de gol, el conjunto embajador empató, luego de ir en desventaja, con el conjunto cordobés 1-1 en el tiempo reglamentario con anotación de Oscar Barreto. De esa forma, los dirigidos por Miguel Angel Russo obligaron a definir la serie desde los doce pasos en donde el arquero Wuilker Faríñez fue el protagonista atajando en dos oportunidades dándole el paso a la siguiente ronda al conjunto bogotano, quien enfrentará a Once Caldas.

PARTIDOS DE IDA: 3 de octubre

- Once Caldas vs Millonarios FC

- Leones FC vs Atlético Nacional

PARTIDOS DE VUELTA: 10 de octubre

- Millonarios FC vs Once Caldas

-Atlético Nacional vs Leones FC