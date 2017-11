Así se jugarán los cuartos de final de la Liga Águila II

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor), realizó este domingo el sorteo de las llaves de los cuartos de final de la Liga Águila II 2017 y definió las fechas en que se jugarán estos encuentros.

Los juegos de ida se iniciarán el 25 y 26 de noviembre y la vuelta cerrará el 2 y 3 de diciembre, fecha en las que se conocerán los semifinalistas.

Junior, cabeza de serie de la llave A, enfrentará de visitante a América de Cali en el estadio Pascual Guerrero en el arranque de los cuartos de final, y cerrará en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Jaguares recibirá en el estadio Municipal de Montería a Independiente Santa Fe, quien es el segundo cabeza de serie. La llave cerrará entre el 29 y 30 de noviembre en el estadio El Campín.

Igualmente Atlético Nacional visitará a Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué y la llave cerrará en el Atanasio Girardot.

Por su parte, Millonarios enfrentará a La Equidad, por lo que ninguno de los dos conjuntos bogotanos tendrá que viajar fuera de la capital. El primer juego será en Techo y la llave cerrará en el estadio El Campín.

El camino a la final se dará de la siguiente forma: el ganador del partido entre Junior y América enfrentará al vencedor del encuentro entre Millonarios y Equidad, de aquí saldrá el primer finalista.

Asimismo, el segundo finalista saldrá del vencedor entre Santa Fe y Jaguares, quien jugará con el ganador del partido entre Nacional y Tolima.

TORNEO ÁGUILA

La Dimayor también definió las fechas de la final del Torneo Águila II que se jugará entre Llaneros y Leones.

La final de ida se disputará el próximo jueves 23 de noviembre en el estadio Manuel Calle Lombana de Villavicencio, la vuelta será el lunes 27 de noviembre en el Metropolitano de Itagüí.

Asimismo, la gran final se jugará el 2 y el 6 de diciembre con Boyacá Chicó, quien fue el ganador del primer semestre y otorgará un cupo directo a la primera división.

Por su parte, el repechaje que se disputará entre el perdedor de la gran final y el mejor equipo de la reclasificación del torneo será el 11 y 16 de diciembre, este partido da el segundo cupo a la categoría de la A.

LLAVES CUARTOS DE FINAL LIGA ÁGUILA II

América vs Junior

Jaguares vs Santa Fe

Deportes Tolima vs Nacional

Equidad vs Millonarios