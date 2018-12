Junior va por la gloria continental

Al igual que conquistó los primeros títulos de la liga colombiana, Junior buscará este miércoles conseguir su primer título internacional en calidad de visitante, esta vez en la casa del Atlético Paranaense, en el estadio Arena Da Baixada, de Curitiba, Brasil, en el cotejo de vuelta de la final de la Copa Conmebol Sudamericana.

A las 6:45 de la noche, hora colombiana, está programado el compromiso en el que los jugadores, no solo buscarán la gloria individual, sino que querrán entrar a la historia al ser de los pocos equipos nacionales que conquistan una copa internacional en calidad de visitante. Y, además, los que ponen una estrella internacional en el escudo de la camiseta rojiblanca.

“Esto es una final, estamos empatados, jugamos acá en Brasil, pero la necesidad de nosotros es ganar y nosotros vamos a buscar el partido de entrada”, se expresó el capitán del equipo, el portero Mario Sebastián Viera.

Al igual que él también piensan los otros jugadores. Víctor Cantillo, el volante tiburón considera que “nosotros debemos salir a jugar a como lo hemos hecho siempre. Si ellos presionan nosotros hemos tenido rivales así y nos ha ido bien y si se cierran atrás, también sabemos jugar. Creo que en ese aspecto Junior ha sabido acomodarse a lo que plantea el rival, pero siempre pensando en lo que nosotros podemos hacer con nuestro fútbol”.

De la cancha, que artificial, manifestó que “es una muy buena, es rápida y el balón corre bien y en ese aspecto creo que no va a haber ningún inconveniente”.

Marlon Piedrahita, quien en los últimos partidos ha aparecido marcando goles, dice que “en este partido no importa quién haga los goles. Si se me presenta, bien, pero acá lo importante es que Junior marque, sea Teo, Jarlan, el que los haga, no importa; importa que nos llevemos el triunfo. En el caso mío no me importa tanto marcar, me importa que al final del partido podamos levantar la copa”.

El equipo barranquillero llega fortalecido a este encuentro, tras la victoria 4-1 ante Medellín por la final de la Liga Águila, pero con los pies sobre la tierra. Como es el caso de Luis Narváez, quien se ha convertido en uno de los estandartes del medio campo tiburón.

“Se ganó bien ante Medellín, pero tenemos que estar centrados, cambiar la página para enfocarnos en lo que nos viene ante Paranaense. Es buen rival y al que debemos respetar, pero Junior tiene sed de triunfo, quiere ganar un título internacional y esta es la oportunidad más cerca que tenemos y no la vamos a desaprovechar. No será fácil, pero tampoco imposible, toca dejarlo todo en la cancha porque queremos quedarnos en la historia del club”, afirmó Narváez.

Para este partido no se presentarán novedades, porque a pesar de que algunos jugadores salieron golpeados y con síntomas de cansancio en el partido ante Medellín, el preparador físico Jorge Franco ha dicho desde Brasil que se ha hecho una recuperación adecuada para cada jugador y llegarán con buena disposición a la hora del partido.

Teófilo Gutiérrez, quien no estuvo en el partido de ida en Barranquilla, será inicialista este miércoles, pese a que salgó con alguna molestia ante el Medellín. Otro que regresa es Gabriel Fuentes. Ambos salieron expulsados en el partido por la semifinal ante Santa Fe.

La serie está empatada a un gol por bando. En caso de que permanezca el empate, se jugarán 30 minutos adicionales y de continuar con la paridad, se recurrirá a la definición desde el punto penal.

La dirección arbitral estará a cargo del chileno Roberto Tobar, quien estará asesorado en las líneas por sus compatriotas Christian Schiemann y Claudio Ríos. El cuarto árbitro será Roddy Zambrano y los que tendrán a su cargo el VAR serán Julio Bascuñán, Piero Maza y Carlos Astroza. El observador del VAR será Enrique Osses (Chile) y el asesor internacional Ubaldo Aquino (Paraguay).