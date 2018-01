Atlético Nacional ganó la Florida Cup

Mejor no podía iniciar la pretemporada para el técnico argentino Jorge Almirón con Atlético Nacional. Disputó tres partidos con igual número de victorias, la última, anoche ante el Legia de Varsovia, 2-0 con un doblete de Aldo Leao Ramírez.

El equipo volvió a tener un buen funcionamiento con actuaciones para resaltar como las del portero Cristian Vargas y los volantes Macnelly Torres y Aldo Leao Ramírez, quien a los 35 minutos abrió el marcador y antes de finalizar el primer tiempo (43’) consiguió el segundo tanto para así darle el título al conjunto antioqueño.

Para alzarse con el galardón Nacional quedó por encima del Barcelona ecuatoriano, del Rangers escocés, del PSV holandés, de los brasileños Corinthinas, Fluminense y Mineiro y del Legia polaco.

El fútbol que mostró el equipo le deja un buen sabor de boca a los aficionados que ahora se preparan para alentar al club antioqueño en la Superliga ante Millonarios.

La delegación verdolaga llegará este lunes a Medellín y se sumarán inmediatamente las tres nuevas incorporaciones: Fernando Monetti, Diego Braghieri y Vladimir Hernández.

El Nacional 2018 pinta bien, ahora solo resta que inicie la competencia oficial y Almirón vuelva a poner al verde en los primeros lugares del fútbol suramericano.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

Nacional: 2

Técnico: Jorge Almirón

Jugadores: Cristian vargas; Jackson Montaño, Alexis Henríquez (Felipe Aguilar, 71’) Carlos Cuesta, Christian Mafla (Edwin Velasco, 77’), Raúl Loaiza (Juan Pablo Nieto, 77’), Aldo Leao Ramírez (Diego Arias, 65’), Macnelly Torres ( Ronaldo Lucena, 65’); Jeisson Lucumí, Gustavo Torres (David Castañeda, 65’) y Andrés Rentería (Jhon Mosquera, 77’).

Goles: Aldo Leao Ramírez (35’ y 43’).

Figura: Aldo Leao Ramírez.

Legia Varsovia: 0

Técnico: Romeo Jozak

Jugadores: Cierzniak; Dabrowski, Pazdan (Legii Zyro, 70’), Jedrzejczyk, Broz, Remy, Moulin, Kucharczyk (Brian Iloski, 78’), Antolic, Niezgoda.

Goles: no anotó

Figura: no tuvo.

Expulsados: no tuvo.