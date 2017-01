Aún en pretemporada, Santa Fe y Medellín disputarán el primer título del año

A partir de las 7 de la noche de este sábado en el estadio Atanasio Girardot se disputarán los primeros 90 minutos de la Superliga 2017 entre Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, los dos equipos campeones en el torneo local en 2016.

Cardenales y antioqueños jugarán para definir el primer título del año y el mejor equipo del 2016, temporada en la que en el acumulado de puntos del año Santa Fe sumó 85 puntos ubicándose primero, y Medellín 83 en la tercera posición.

A pesar que el 'Poderoso de la Montaña' está enfocado en recuperar la senda victoriosa de la mano del técnico Luis Zubeldía, aún no ha terminado de conformar su nómina, según indicó el estratega argentino los nombres de los argentinos Valentín Viola y Pablo Mouche ya están sobre la mesa.

Entre tanto la nómina que adelanta pretemporada para afrontar está en su totalidad disponible para el cotejo del sábado. El equipo médico del DIM informó que Juan David Valencia, quien arrastraba una fatiga muscular se recuperó y podrá ser de la partida, mientras que Dídier Moreno recibió el alta médica después de superar un problema de rodilla que arrastraba desde el año pasado.

Por su parte, el técnico de Santa Fe, Gustavo Costas, aseguró que sus dirigidos no llegarán 100% al crucial juego pues están en medio de la pretemporada, pero cree que podrán sacar un buen resultado en Medellín.

"Queremos ganar la Superliga como ellos quieren, hemos bajado un poco las cargas de cara al partido del sábado, no vamos a estar a diez puntos, como ellos seguramente tampoco estarán, hace poco estamos entrenando, trataremos de traer un buen resultado de allá", dijo el argentino.

Aunque Santa Fe no ha definido el grupo de 18 jugadores que viajarán a la capital antioqueña, se supo que Omár Pérez, Jonathan Gómez y Humberto Osorio Botello no serán convocados por no estar aún listos físicamente.

¿QUÉ GANA EL CAMPEÓN?

En las ediciones pasadas de la Superliga el campeón del certamen tenía como motivación un cupo a la Copa Sudamericana.

Con los nuevos cambios en Conmebol esta competencia quedó sin ningún cupo a copa internacional y únicamente tendría el valor simbólico de un nuevo título así como el monetario por ser campeón.

El presidente de Dimayor, Jorge Perdomo, informó que la Superliga entregará únicamente un monto nada despreciable al campeón y un dinero al subcampeón.

Finalmente, Perdomo dijo que de la mano de Conmebol buscan darle más importancia a la Superliga mediante la organización de una especie de torneo rápido en un determinado país con los 10 campeones del continente.