Barcelona no tuvo piedad con el Villarreal de Bacca y lo goleó 5-1

El Barcelona se mantiene invicto en la Liga Santander tras golear este miércoles al Villarreal (4-1) en un partido que resolvió, con goles de Coutinho, Paulinho y Messi, antes del descanso, y que Dembélé, en su mejor actuación como azulgrana, finiquitó en la recta final con un doblete.

Salió el Barcelona, en plena resaca del Clásico, con un equipo plagado de suplentes a un Camp Nou medio vacío. Y lo hizo recibiendo del Villarreal el pasillo de campeón que no le quiso hacer el Real Madrid.

Los azulgranas ya han celebrado el doblete por las calles de la ciudad y los de Javier Calleja tienen prácticamente sellada su presencia en la Liga Europa la próxima temporada. Así que el duelo, convertido en un inoportuno partido aplazado disputado entre semana, podía parecer de lo más intrascendente.

No lo fue para el Barcelona, empeñado en pasar a la historia completando la Liga invicto, algo que no ha hecho jamás ningún club en el actual formato de veinte equipos. Los de Ernesto Valverde dejaron claro desde el principio que lo de no ceder ni un derrota en 38 jornadas se lo han tomado muy en serio.

Messi, uno de esos que nunca rota y menos aun cuando se está jugando la quinta Bota de Oro de su carrera, avisó con un rosca con la zurda que se marchó desviada por poco, a los siete minutos. Cuatro más tarde, emergería la felina figura de Dembélé para reivindicarse con un eslalon al galope y un disparo cruzado que Asenjo rechazó mal y que Coutinho aprovechó para hacer el 1-0.

Pudo empatar el Villarreal justo antes del cuarto de hora con un tiró seco de Fornals que Cillessen, titular, desvió a córner. Y casi en la siguiente jugada, una combinación entre Iniesta y Digne -éste en posición dudosa- la culminaba Paulinho a placer para hacer el segundo.

Aflojó el Barcelona, hasta entonces muy activo en la recuperación tras perdida, y respiró el Villarreal, que empezó a tener algo más de posesión. Entró el juego en una fase anodina casi hasta el final de la primera mitad, cuando Jaume Costa puso a prueba de nuevo a Cillessen e Iniesta, quién sabe si en su última exhibición en el Camp Nou, regalaba una asistencia mágica a Messi para que el '10' rematara el balón, sin dejarlo caer, al fondo de la red.

Empezó la segunda parte con un 3-0 que dejaba el partido prácticamente sentenciado, pero rápidamente lo animó el Villarreal. Primero Samu Castillejo y luego Bacca, aunque los disparos de ambos no encontraron puerta.

Antes de llegar a los diez minutos de la reanudación, la suerte se aliaría con el conjunto castellonense y Sansone, desviaría con el hombro un tiro de Fornals, que acabaría descolocando a Cillessen y rebasando la línea de gol.

El Villareal recortaba distancias poco antes de que el estadio rindiese pleitesía a su capitán, que abandonaba el campo tras ser sustituido por Luis Suárez. Sin Iniesta tomando la manija del juego local, los visitantes siguieron probando fortuna desde lejos y el árbitro anulaba un gol a Coutinho por fuera de juego, mientras el Camp Nou intentaba entrar en calor al grito de '¡Campeones, campeones!'.

Cuando parecía que el encuentro no daría para más, Rakitic protagonizaría un gran jugada personal por la banda derecha y asistía a Dembélé para que marcara a placer. Pero lo mejor del punta francés aun estaba por llegar. En la última jugada del partido agarró un balón en la línea de tres cuartos para ir sorteando rivales en carrera y elevar el balón con un sutil globo sobre la salida de Asenjo.

Con el título asegurado, los azulgranas siguen motivados por convertirse en el primer club que completa la temporada sin una sola derrota bajo el actual formato del torneo. A falta de dos fechas, el Barcelona acumula 90 puntos, 15 más que el Atlético de Madrid. Sus últimos juegos serán la visita a Levante y ante la Real Sociedad.

Villarreal se aferra a la sexta plaza, válida para clasificarse a la próxima Liga Europa. Se encuentra dos puntos detrás del Real Betis y cinco por encima del séptimo, Sevilla, el último en la zona que adjudica boletos para el segundo torneo en importancia en el continente.

El partido del miércoles fue pospuesto hace dos fechas, cuando el Barcelona y Sevilla se midieron en la final de la Copa del Rey. El equipo catalán ganó 5-0 para conquistar el primer de sus dos títulos de copa.

- Ficha técnica:

5 - Barcelona: Cillessen; Semedo, Piqué (Yerry Mina, min.80), Vermaelen, Digne; Sergio Busquets (Rakitic, min.66), Paulinho, Iniesta (Luis Suárez, min.61); Dembélé, Messi y Coutinho.

1 - Villarreal: Asenjo; Mario, Álvaro, Víctor Ruiz, Jaume Costa; Trigueros (Javi Fuego, min.57), Rodrigo; Samu Castillejo, Fornals, Cherysev (Sansone, min.46); y Bacca (Ünal, min.70).

Goles: 1-0: Coutinho, min.11. 2-0: Paulinho, min.16. 3-0: Messi, min.45. 3-1: Sansone, min.54. 4-1: Dembélé, min.87. 5-1: Dembélé, min.93.

Árbitro: Sánchez Martínez. Mostró tarjeta amarilla a Javi Fuego (min.71) y Mario (min.81).

Incidencias: Partido aplazado de la trigésimo cuarta jornada de La Liga Santander disputado en el Camp Nou ante 54.743 espectadores. Antes del encuentro, el primer equipo de fútbol y las cuatro representaciones del Barcelona (baloncesto, balonmano, fútbol sala y hockey patines) ofrecieron a la afición las cinco Copas del Rey conquistadas esta temporada.