Bayern Múnich no prestaría a James Rodríguez para doble fecha eliminatoria

Las noticias que llegan de Europa sobre el estado de James Rodríguez no son alentadoras. Según el Gol Caracol, el colombiano no se ha recuperado de la lesión que le impidió disputar los primeros partidos de la temporada con Bayern Múnich y el conjunto bávaro no lo prestaría para la doble fecha eliminatoria que se avecina.

James sufrió una lesión muscular el pasado 1 de agosto durante un juego de pretemporada y aunque en el momento se habló de dos semanas de recuperación, el creativo continúa sin reintegrarse al trabajo junto al resto de sus compañeros.

“James no ha cumplido con todas las fases de recuperación y el cuerpo médico del Bayern no habilitaría su presencia en la Selección”, dijo el periodista Ricardo Orrego.

Ante esto, la Federación Colombiana de Fútbol insiste en poder contar con el jugador y el propio José Pékerman habría viajado a Alemania para conocer su estado de salud actual, aunque la decisión de los directivos de Bayern Múnich ya estaría tomada.

El club alemán informó que James se recupera con trabajos individuales en las instalaciones de la institución, al igual que Javi Martínez, otro de los lesionados.

De no llegar, la baja de James se sumaría a la de Yerry Mina y Matheus Uribe, mientras que Teófilo Gutiérrez también es duda por un esguince de tobillo.

Colombia visitará a Venezuela el 31 de agosto por la fecha 15 de las Eliminatorias y luego recibirá a Brasil en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, el 5 de septiembre.