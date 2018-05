Carlos Tévez confesó la razón por la que no saludó a Teófilo Gutiérrez

El delantero argentino Carlos Tévez reveló las motivaciones que lo llevaron a esquivar el saludo con el colombiano Teófilo Gutiérrez el 2 de mayo pasado, fecha en la que Junior y Boca se cruzaron en Barranquilla por Copa Libertadores.

El hecho ocurrió en los actos de protocolo, mientras los equipos se daban el saludo. A su turno, Tévez evitó dar la mano a Teo y las imágenes de televisión dieron la vuelta al continente. (Video: Carlos Tévez le negó el saludo a Teófilo Gutiérrez).

El mismo Tévez contó al diario argentino Olé la razón que tuvo para hacer aquel feo gesto con el colombiano.

"Todos me conocen, saben que no soy falso. Él nos faltó el respeto a nosotros como colegas y a la gente de Boca. Me salió no saludarlo", sostuvo el argentino, que mantuvo su postura al decir que Teo no merecía que lo saludara.

La molestia de Carlos Tévez proviene de un duelo entre Boca Juniors y Rosario Central en 2016, cuando el barranquillero jugaba en Central. "Creo que no nos respetó y yo tampoco lo voy a respetar. En el partido con Central, fue irrespetuoso con mi gente. No merece mi saludo ni nada", añadió Tévez.

Junior y Boca pelean por un cupo a la siguiente fase. El onceno barranquillero necesita obtener un resultado positivo ante Palmeiras para seguir en competencia.